Estampillas y diseño, lo nuevo del Centro Cultural del Banco de la República en Medellín

El Centro Cultural del Banco de la República reabrió esta semana sus puertas tras un proceso de renovación museográfica en su tradicional edificio junto al Parque Berrío, que busca fortalecer su papel como escenario patrimonial y educativo en el centro de la ciudad.
Durante la inauguración, el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva, destacó la relevancia del proyecto para la vida artística local: “Este ha sido un espacio que acompaña la vida cultural de la ciudad y permite reflexionar sobre su memoria y sus transformaciones”.