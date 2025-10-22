Estas son las 10 ciudades más innovadoras del mundo en 2025, ¿cuáles conoce?

Desde autos autónomos hasta pagos sin efectivo y espectáculos de drones con miles de unidades sincronizadas, la tecnología redefine la vida cotidiana en distintos rincones del planeta. De acuerdo con el Índice Global de Innovación 2025, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), hay cinco centros urbanos que lideran la transformación global por su capacidad para innovar, atraer inversión y aplicar la ciencia al día a día.
El informe —difundido por la BBC— destacó que estos ecosistemas tecnológicos concentran más del 70% de las patentes mundiales y buena parte de la actividad de capital de riesgo. Desde el sur de China hasta el corazón de Silicon Valley, son lugares donde el futuro ya comenzó.
Siga leyendo: Habitaciones infantiles que combinan estética, juego y aprendizaje