Diciembre, mes de finales en el FPC: estas serían las fechas para definir los campeones de Liga y Copa en Colombia

El calendario de la Dimayor para cerrar la temporada 2025 se acumuló en diciembre. El fútbol colombiano, en su recta final, debió estirar la campaña una semana más a causa de un imprevisto: el aplazamiento de un partido clave en la jornada 18 por la realización de un evento cultural en la ciudad de Tunja.
Esta modificación obligó a la Dimayor a concentrar en las próximas semanas los desenlaces tanto de la Liga BetPlay como de la Copa BetPlay o Colombia. Aunque la Copa debía concluir a principios de noviembre, los cambios constantes forzaron su reubicación en la agenda hasta diciembre.
Ahora, la definición de ambos certámenes es fundamental, pues otorgan los cupos colombianos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2026, de manera que desde la entidad que rige el FPC informaron las fechas tentativas —no oficiales aún— para dichas finales.