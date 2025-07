Estas son las 28 bandas locales que participarán en el Festival Altavoz 2025

Las agrupaciones Invoker, King, Sórceress y Bless The Silence en metal; Píldora Letal, AudioDisturbio, Cuchas y El Piloto Ciego en punk; Meiby, Shimura Cinema, Mikaël Hyla Cuarteto y Dosis Margarita en electrónica y alternativa; Pacífico Sur, Mística, Sr. Moskato y Mátame Si Puedes en ska y reggae; Zetta One, Soul in Pill, Los Hijos de Sam y Cinta Negra en rap; El Diestro, Pirineo en Llamas, Atávico y Viajero en rock; y Real House of Hate, Nuestro Tiempo, El Incendio Más Largo del Mundo y Tedio en core, fueron seleccionadas para representar a Medellín en el Festival Internacional Altavoz 2025.

Las 28 bandas fueron elegidas durante Ciudad Altavoz, el evento clasificatorio que concluyó tras tres jornadas de conciertos en distintos escenarios de la ciudad. En total, más de 21 mil personas asistieron de manera itinerante a las presentaciones y más de 500 artistas subieron a tarima durante el proceso de selección.

El Festival Internacional Altavoz se llevará a cabo del sábado 11 al lunes 13 de octubre en el Estadio Cincuentenario y en el Parque Norte, con entrada libre y programación continua durante todo el fin de semana. Allí, las agrupaciones locales compartirán escenario con bandas nacionales e internacionales en dos tarimas simultáneas.

Ciudad Altavoz permitió evaluar en vivo a las agrupaciones inscritas en cada categoría. En metal, los seleccionados destacaron por su solidez sonora y fuerza en escena. En punk, las bandas demostraron energía, actitud y diversidad creativa. En los géneros de electrónica y alternativa, las propuestas se caracterizaron por su exploración sonora y composiciones originales.

Las agrupaciones de ska y reggae fueron elegidas por su autenticidad sonora y proyección artística, mientras que en rap, el dinamismo de las letras y la conexión con el público fueron determinantes en la selección. En rock, las bandas ofrecieron presentaciones contundentes, y en core, el impacto escénico fue decisivo para definir a los clasificados.

“Queremos resaltar que esto es parte de un esfuerzo fundamental que adelanta la Administración Distrital para seguir construyendo a través del talento, la creatividad y la confianza lo que ocurre en los barrios de la ciudad en materia musical. Esta apuesta consolida a Medellín como capital creativa de Colombia”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.