Estas son las quejas de los usuarios por irregularidades en acopio de taxis en El Poblado

Temas recomendados
El ministro del Interior aseguró que varios de los actores políticos que hoy son candidatos, en el pasado fueron socios de las autodefensas.
Un video grabado en el metro de Berlín muestra a varias mujeres llorando y asustadas mientras un grupo de jóvenes con una bandera palestina llena el vagón, generando controversia en Alemania.
El seleccionado suramericano y el africano son los primeros clasificados a la siguiente ronda del campeonato que se disputa en Chile.
Israel detuvo a una flotilla con más de 40 barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y en los que iban dos colombianas, además de líderes ambientalistas como Greta Thunberg y otros voluntarios de diversos países.
