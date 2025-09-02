Estas son las razas de perros más dormilonas

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El Departamento de Prosperidad Social indicó que serán más de 1,68 millones de personas beneficiarias.
La mujer se enfrentó al poder militar que desapareció a su hermana en 1987. Desde entonces, dedicó su vida a ayudar en la búsqueda de los desaparecidos por cuenta de la violencia en Colombia.
Le vía lleva dos días cerrada por protestas de los transportadores de carga.
La llegada del Buque Escuela Gloria a Barranquilla terminó en tragedia: un joven grumete de 18 años cayó desde lo alto de un mástil al río Magdalena y murió, en medio de hipótesis que intentan explicar cómo ocurrió el accidente. Conózcalas.
La reforma tributaria 2025 propone cambios en el IVA para propiedades horizontales, diferenciando entre residenciales, comerciales y mixtas, con efectos en cuotas y parqueaderos.
id