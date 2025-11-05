¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre

La nueva camiseta de la Selección Colombia que le rinde homenaje a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, estará a la venta desde este jueves, 6 de noviembre en las tiendas de Adidas.
Según publica Adidas en sus redes y tienes online, la prenda oficial tiene un valor para la versión jugador y otra para la versión para hombre y mujer. La primera tiene un costo de 559.950, mientras que la camiseta manga larga está por un valor de $649.950.
Finalmente la versión local para hombre y mujer (comercial) tiene un costo de $379.950 y la local, manga larga, tiene un valor de $429.950.