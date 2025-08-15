Pa’ cualquier lado menos para la casa: este fin de semana hay fiestas por todo Antioquia

Este puente festivo entre el 16 y el 18 de agosto hay celebraciones y fiestas populares por todo el departamento para no perderse y compartir con familia y amigos. Hay buenos conciertos para bailar y buena comida para disfrutar, con moderación y responsabilidad, por supuesto. ¡Prográmese! Ya vienen las Fiestas del Maíz en Sonsón En Sonsón, al Oriente de Antioquia, se están celebrando las tradicionales Fiestas del Maíz con una amplísima programación cultural que empezó desde el miércoles 13 de agosto con un conversatorio sobre la memoria del municipio, e irá hasta el próximo domingo con un concierto en el parque principal donde se presentarán cantantes y agrupaciones de la talla de Luis Alberto Posada y Rikarena.

También en el parque principal se celebrará el domingo la celebración del XIII Festival de la Trova. El sábado habrá desfiles, exposiciones artesanales, presentaciones de danza y en la plaza principal se presentarán Pipe y Miguel Bueno.

Igualmente, este puente Festivo tendrán sus fiestas tradicionales La Ceja, Cisneros, Santa Rosa de Osos y San Carlos, entre otros. Algunos de ellos comenzaron el festín desde el pasado fin de semana, pero el que viene también tendrán una atractiva programación. La agenda está variada, así que si ya sacó el sombrero para armar el parche en la Feria de las Flores , lo mejor es que ni lo guarde.

En La Ceja, también en el Oriente, están en el cierre de la edición número 47 de las Fiestas del Toldo, las Bicicletas y las Flores. Este viernes hay serenata en el parque principal, un festival de rock, rap y reggae en la discoteca Arts Club, una exposición de arte en la galería de arte del pueblo y el tablado del parque se encenderá con música desde las 8:00 p.m. En tarima estará el cantante de música popular Alzate, y más tarde el vallenatero Álex Manga. El sábado 16 habrá tarde de silletas en bicicleta, festival de trova, exposición de danza y rumba con metal y punk. En el tablado estarán, entre otros, entre sábado y domingo, Fernando González del Combo qué nota, Hebert Vargas, Luis Alberto Posada e Iván Andrés Calderón.

También en el Oriente, en San Carlos, están en las Fiestas del Agua y, dicen, “está más cargada que regadera en verano”, con jornadas educativas y ambientales, conciertos, actividades culturales y concursos. Todo el fin de semana habrá exhibición de antigüedades en el Parque Educativo Génesis; el viernes en la noche habrá serenata y presentación de Arelys Henao y el Tropicombo; el sábado tendrán jornada de vacunación para las mascotas, exhibición y degustaciones de café, festival de danza y chirimía, y presentaciones de trova y comedia.

En Santa Rosa de Osos, al Norte del departamento, se están celebrando las XXVIII Fiestas del Atardecer, que culminan el domingo 17 de agosto. El sábado hay un desfile de carros y en el parque principal se van a presentar Julio Jaramillo de “Yo me llamo”, Anda del Castillo y el Binomio de Oro. El domingo estarán Paola Jara y otros artistas. También habrá festival de la trova.