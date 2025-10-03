Este fin de semana se podría confirmar el primer descendido del año: un equipo antioqueño peligra

3 y 4
Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos 3 años han matado a 30 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó los borradores de la moneda para conmemorar el 250º aniversario de la independencia del país.
El presidente de la República dijo que en las elecciones de 2026 tenían que reelegir su proyecto político para “profundizar” las reformas que ha implementado.
