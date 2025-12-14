Todo listo para la entrega de The Best este martes en Catar, previo a la final entre PSG y Flamengo por la Intercontinental

Los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards 2025 se darán a conocer este martes, 16 de diciembre, en un acto especial que se retransmitirá en directo por FIFA.com desde Doha, Catar.
En vísperas de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025 que disputarán el París Saint-Germain y el Flamengo en el estadio Áhmad bin Ali, se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores de 2025 en la cena de gala de la FIFA en el Katara Hall, ubicado en complejo del hotel Fairmont de Doha.