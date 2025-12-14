Todo listo para la entrega de The Best este martes en Catar, previo a la final entre PSG y Flamengo por la Intercontinental

Los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards 2025 se darán a conocer este martes, 16 de diciembre, en un acto especial que se retransmitirá en directo por FIFA.com desde Doha, Catar. En vísperas de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025 que disputarán el París Saint-Germain y el Flamengo en el estadio Áhmad bin Ali, se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores de 2025 en la cena de gala de la FIFA en el Katara Hall, ubicado en complejo del hotel Fairmont de Doha.

Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play. La cena reunirá a por 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol. Como siempre, los más de 16 millones de votos de los aficionados han sido fundamentales para elegir a los ganadores de las distintas categorías, que incluyen los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, Jugador de la FIFA, Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y Guardameta de la FIFA.

Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa. Los aficionados han votado, además, en las categorías The Best al once femenino y al once masculino de la FIFA. Hay que recordar que es esas categorías estaban nominados los colombianos Kevin Mier (arquero) y Jhon Arias, mientras que las damas nominadas eran Katherine Tapia (arquera) y las jugadoras Leicy Santos y Mayra Ramírez del Chelsea.