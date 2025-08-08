x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hombre preguntó por una habitación en arriendo y terminó por amordazar, robar y abusar a su propietaria en Medellín

Fueron los vecinos los que llamaron a la Policía e impidieron que el hombre se volara.

  • Imagen ilustrativa de un atraco. FOTO: Colprensa
    Imagen ilustrativa de un atraco. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 41 minutos
bookmark

Un escalofriante suceso que sacudió la tranquilidad del barrio Campo Amor, en el suroccidente de Medellín, el pasado 2 de agosto, terminó con la captura y envío a prisión de Esteban Castilla Tarazona, de 25 años.

Entérese: Condenan a 18 años de cárcel a hombre por abusar sexualmente de sus hijas en Antioquia

El hombre es señalado como el presunto responsable de un abuso sexual y hurto agravado tras ingresar a una vivienda bajo el pretexto de querer arrendar una habitación y luego atacar a la propietaria.

Según la denuncia, una vez dentro del inmueble, Castilla Tarazona habría inmovilizado a la mujer amarrándola de pies y manos. Posteriormente, procedió a robar varios objetos avaluados en aproximadamente $2.500.000. La investigación de la Fiscalía también reveló que el presunto agresor obligó a la víctima a desbloquear su celular y realizó transferencias no autorizadas a través de medios informáticos. Tras cometer el hurto, el hombre le habría realizado tocamientos de carácter sexual antes de abandonar el lugar.

Sin embargo, los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos del sector, quienes reaccionaron rápidamente. La comunidad logró retener al sospechoso mientras intentaba escapar y lo entregó a la Policía Nacional. Gracias a esta pronta intervención ciudadana, los objetos hurtados fueron recuperados en su totalidad.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Castilla Tarazona.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Estos cargos incluyen acto sexual con persona en incapacidad de resistir, hurto por medios informáticos y hurto calificado y agravado. La medida de aseguramiento busca proteger a la víctima y evitar la obstrucción de la justicia mientras avanza el proceso judicial.

Siga leyendo: Capturaron al presidente de una Junta de Acción Comunal de Medellín por caso de abuso sexual a un menor de edad

Este caso se suma a otras capturas por casos similares en los últimos días en la ciudad. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación también logró la medida de aseguramiento en centro carcelario para Jeferson López Betancur, presunto responsable de dispararle a un hombre durante un hurto en un establecimiento comercial en el barrio El Poblado.

López Betancur fue imputado por delitos como tentativa de homicidio, lesiones personales, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros, y tampoco aceptó los cargos. Su captura se logró en el barrio Florencia de Medellín.

Asimismo, a la cárcel fue a dar Jesús Antonio Marulanda López, presidente de una Junta de Acción Comunal en Medellín, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de un menor de 13 años. Los hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024, cuando Marulanda López supuestamente se aprovechaba de las precarias condiciones socioeconómicas de la víctima para ofrecerle dinero a cambio de tocamientos. También en este caso, el investigado no aceptó los cargos imputados.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida