Hombre preguntó por una habitación en arriendo y terminó por amordazar, robar y abusar a su propietaria en Medellín

Un escalofriante suceso que sacudió la tranquilidad del barrio Campo Amor, en el suroccidente de Medellín, el pasado 2 de agosto, terminó con la captura y envío a prisión de Esteban Castilla Tarazona, de 25 años.
El hombre es señalado como el presunto responsable de un abuso sexual y hurto agravado tras ingresar a una vivienda bajo el pretexto de querer arrendar una habitación y luego atacar a la propietaria.
Según la denuncia, una vez dentro del inmueble, Castilla Tarazona habría inmovilizado a la mujer amarrándola de pies y manos. Posteriormente, procedió a robar varios objetos avaluados en aproximadamente $2.500.000. La investigación de la Fiscalía también reveló que el presunto agresor obligó a la víctima a desbloquear su celular y realizó transferencias no autorizadas a través de medios informáticos. Tras cometer el hurto, el hombre le habría realizado tocamientos de carácter sexual antes de abandonar el lugar.