x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estéreo Picnic 2026: Line Up por días, artistas confirmados y precios de boletas

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya tiene su programación oficial: Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter encabezarán las tres jornadas del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar, donde más de 50 artistas nacionales e internacionales compartirán escenario.

  • El Festival Estéreo Picnic ha consolidado su legado como uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina. FOTO: Colprensa
    El Festival Estéreo Picnic ha consolidado su legado como uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

El Festival Estéreo Picnic (FEP) anunció oficialmente el cartel por días para su edición número 15, que se celebrará entre el 20 y el 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar, de Bogotá.

Lea también: Estéreo Picnic 2026: ya hay fechas oficiales y para el inicio de venta de boletería del festival

La revelación del line up despejó la expectativa de los fanáticos, que desde hace semanas aguardaban con ansias conocer cómo se distribuirían los más de 50 actos nacionales e internacionales que llegarán a la capital.

Un cartel diverso y ambicioso

El viernes 20 de marzo, la jornada abrirá con un plato fuerte para los amantes del rap y la electrónica alternativa. Tyler, The Creator, Lorde y Peggy Gou encabezan un día en el que también estarán Turnstile, Addison Rae, Katseye, Djo, Royel Otis y una amplia muestra de talento emergente latinoamericano, entre ellos Nicolás y Los Fumadores, Timø y Briela Veneno.

El sábado 21 de marzo será la cita para los fanáticos del rock y la música urbana. The Killers regresan como gran cabeza de cartel, junto a Peso Pluma, el fenómeno mexicano del corrido tumbado, y la puertorriqueña Young Miko, referente del reguetón alternativo. Ese día también se presentarán Kygo, Tom Morello, Bob Moses, HVOB (Live) y Guitarricadelafuente, además de voces locales como Manuel Lizarazo y Silvia Ponce.

El domingo 22 de marzo cerrará con una mezcla explosiva. Sabrina Carpenter, en el mejor momento de su carrera, compartirá escenario con Skrillex, Deftones e Interpol, en un cierre que equilibra pop, electrónica y rock alternativo. También estarán presentes Doechii, Aitana, Men I Trust, Lasso y Viagra Boys, entre otros.

Boletas y precios

La boletería, disponible a través de Ticketmaster, contempla diferentes etapas y modalidades.

Los combos generales de tres días arrancan en 1.199.000 pesos en etapa 1, y los VIP en 3.485.000 pesos. También existen combos de dos días y boletas individuales que oscilan entre 419.000 y 629.000 pesos para la zona general de menores, y entre 1.169.000 y 1.619.000 pesos en zona VIP.

Entérese de más: Festival Estéreo Picnic 2025 publica su programación oficial: estos son los horarios y escenarios confirmados

La preventa Aval ya está activa, mientras que la venta general iniciará el próximo 3 de octubre a las 10:00 a. m.

Una experiencia más allá de la música

El FEP no solo es un festival de conciertos: en sus 15 ediciones se ha consolidado como un espacio cultural que combina gastronomía, arte urbano, moda y activaciones de marcas con propuestas innovadoras, y su regreso al Parque Simón Bolívar refuerza la intención de convertir el evento en un punto de encuentro masivo y diverso, que refleje el pulso de la escena global y local.

Con cabezas de cartel que van desde el rap experimental hasta el pop comercial y el rock alternativo, la edición 2026 promete una experiencia sonora que cruzará generaciones y estilos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida