Esterilización canina: guía esencial para el bienestar de tu perro

La captura del extranjero se dio en un operativo articulado entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia HSI de los Estados Unidos. Autoridades habrían logrado establecer al menos 5 víctimas colombianas de este hombre.
El ente de control abrió una indagación disciplinaria para determinar si desde la Cancillería se habrían facilitado trámites que permitieron al exdirector del Dapre obtener residencia en Managua.
El disco profundiza en los temas que han marcado su ascenso en el último año, con letras provocadoras, y una producción que habla sobre su lugar en la cima del pop contemporáneo.
El órgano de control nacional toma el proceso sobre uno de los escándalos más sonados en el manejo de los recursos que se hizo en la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
La tasa de desempleo en Colombia bajó a 8,8% en julio de 2025, su nivel más bajo desde 2001, con mejoras en ocupación y participación laboral.
