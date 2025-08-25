Esterilizarán 23.000 perros y gatos en Antioquia, ¿tendrá algún impacto para reducir el abandono y maltrato animal?

Más de 23.000 cirugías de esterilización a perros y gatos se realizarán en 114 municipios de Antioquia en los próximos seis meses, como parte de un convenio interadministrativo entre la Gobernación y la Universidad de Antioquia, que recorrerá el departamento apoya en la Unidad Móvil Veterinaria.
“Con este programa queremos contribuir a la salud pública, al bienestar animal y a la construcción de una sociedad más responsable y sostenible”, expresó la secretaria de Ambiente de Antioquia, Beatriz Elena Pabón Acevedo.
Según la Gobernación, esta iniciativa busca fortalecer la salud pública y el bienestar animal a través del fomento de la tenencia responsable de perros y gatos, una iniciativa que busca reducir las dolorosas cifras de el abandono de animales de compañía. Pero, además, pretende impactar en la prevención de riesgos sanitarios asociados a enfermedades transmisibles y se promueve una mejor convivencia entre la ciudadanía.
El contrato tendrá una duración de seis meses, contados a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2025 y una inversión de $41.00 millones.