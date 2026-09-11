Esto es lo que le cuesta ver ballenas en Buenaventura: tenga en cuenta estas fechas estratégicas

Cada año, las aguas del Pacífico colombiano reciben a las ballenas jorobadas que llegan después de recorrer miles de kilómetros desde zonas australes. Buenaventura y otros destinos del litoral vallecaucano se convierten entonces en puntos de partida para quienes quieren encontrarse con estos animales en mar abierto. La temporada de avistamiento se extiende, principalmente, entre julio y octubre. Sin embargo, agosto y septiembre son los meses en los que más posibilidades hay de encontrarlas, por lo que este mes es una de las fechas que puede tener en cuenta para programar el viaje. Entérese: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto Las yubartas recorren aproximadamente de 8.500 kilómetros desde la Antártida y el sur de Chile hasta las costas colombianas. El desplazamiento está relacionado con su ciclo reproductivo ya las aguas del Pacífico ofrecen condiciones para procesos como la fecundación, el nacimiento y la crianza de los ballenatos.

El Pacífico colombiano ofrece cada año uno de los espectáculos naturales más llamativos de la región. Foto: Colprensa

¿Cuánto cuesta ver ballenas en Buenaventura?

El precio depende principalmente del lugar desde el que se tome la embarcación. Desde el muelle de Buenaventura, el recorrido para el avistamiento tiene un costo aproximado de $100.000 por persona. También es posible desplazarse desde Buenaventura hacia otros puntos de la costa. El traslado hasta las playas tiene un valor aproximado de $80.000, mientras que los recorridos de avistamiento que parten desde esos lugares pueden costar entre $60.000 y $100.000 por persona. Le puede interesar: ¿Cómo nace una ballena jorobada? Un video muestra el extraordinario momento del parto Entre los sitios habituales para realizar esta actividad están Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, además de Buenaventura. El trayecto en lancha hacia estas zonas puede tomar entre dos y tres horas, dependiendo del punto de destino y las condiciones del mar.

¿Cuál es el mejor momento para ver ballenas?

En julio comienzan a llegar los primeros grupos a las costas del Pacífico. Durante agosto y septiembre aumenta la posibilidad de encontrar ejemplares realizando actividades asociadas con su reproducción y crianza, mientras que hacia octubre comienza el regreso hacia las zonas australes.

El avistamiento de ballenas es uno de los planes que atrae a viajeros al Pacífico durante esta temporada. Foto: Julio César Herrera