No obstante, según el gremio de exportadores, estas negociaciones aún no ha comenzado. “Colombia no ha iniciado negociaciones con Estados Unidos porque ni siquiera ha puesto su oferta sobre la mesa, como sí lo han hecho países como Ecuador y Chile. Entonces, lo que nos dicen (el gobierno) es que no han cedido en nada, pero en una negociación hay que transar, ceder”, manifestó Díaz.

Para el líder gremial, Colombia debe acelerar la presentación de esta propuesta formal e incluir en su estructuración al sector privado.

También se refirió a la entrada de Colombia a la Ruta de la Seda de China y a la solicitud del presidente Gustavo Petro de ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) de los BRICS.

Díaz consideró que esto no era momento para realizar este tipo de anuncios, teniendo en cuenta la guerra comercial que vive el mundo actualmente por la política arancelaria de Trump.