Estos son los sectores con más posibilidad de ser contratado en noviembre; hay más de 200.000 vacantes, ¿cómo aplicar?

El mercado de empleos en el país arrancará noviembre con un panorama alentador para quienes buscan empleo, luego de que el Dane revelara que la tasa de desocupación laboral se ubicó en 8,2 % para septiembre de 2025. Además, de acuerdo con datos de Magneto Empleos, una de las plataformas más reconocidas en el país para conectar talento con empresas, actualmente hay más de 200.000 ofertas laborales activas en diferentes regiones y sectores económicos, jalonadas por diferentes sectores económicos,.
Esta cifra refleja la reactivación del empleo formal y el fortalecimiento de la contratación en sectores comerciales, administrativos y de atención al cliente, que tradicionalmente aumentan su demanda de personal hacia el cierre del año.
