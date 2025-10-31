Estos son los sectores con más posibilidad de ser contratado en noviembre; hay más de 200.000 vacantes, ¿cómo aplicar?

El mercado de empleos en el país arrancará noviembre con un panorama alentador para quienes buscan empleo, luego de que el Dane revelara que la tasa de desocupación laboral se ubicó en 8,2 % para septiembre de 2025. Además, de acuerdo con datos de Magneto Empleos, una de las plataformas más reconocidas en el país para conectar talento con empresas, actualmente hay más de 200.000 ofertas laborales activas en diferentes regiones y sectores económicos, jalonadas por diferentes sectores económicos,. Esta cifra refleja la reactivación del empleo formal y el fortalecimiento de la contratación en sectores comerciales, administrativos y de atención al cliente, que tradicionalmente aumentan su demanda de personal hacia el cierre del año. Le puede interesar: ¡Aproveche! Ktronix lo patrocina para estudiar con el Sena y trabajar en sus tiendas, ¿cómo aplicar?

Ventas y servicio al cliente lideran las contrataciones

Según los datos de Magneto, el sector de Ventas encabeza el listado con más de 99.000 vacantes disponibles, tanto para asesores comerciales como para cargos de atención en tiendas y puntos de venta. Le sigue el sector de Servicio al cliente, con más de 85.000 ofertas laborales, impulsado por la expansión de canales digitales y la necesidad de reforzar la atención posventa. Otros sectores en crecimiento son Call center, telemercadeo y BPO, con más de 38.000 oportunidades, y Administración y oficina, que supera las 31.000 vacantes activas. Estos datos evidencian la fuerte demanda de talento en áreas relacionadas con la atención, las ventas y la gestión empresarial.

Oportunidades para diferentes niveles de experiencia

Una de las ventajas del portal es que ofrece oportunidades para todo tipo de candidatos. Hay vacantes para personas con o sin experiencia laboral, así como opciones para técnicos, tecnólogos y profesionales. Los asesores comerciales, auxiliares administrativos, teleoperadores, analistas de servicio y supervisores de ventas son algunos de los cargos más demandados. Además, muchas compañías ofrecen capacitación inicial, beneficios extralegales y contratos a término fijo o indefinido, dependiendo del perfil y del tipo de empresa.

Ofertas laborales más destacadas

Asesor de servicio al cliente - Medellín

Salario: 1.960.000. Responsabilidades: - Asesorar a los clientes sobre productos de repostería incluyendo ingredientes y utensilios. - Guiar a los clientes en la elección de productos según tipo de preparación. - Promover productos destacados y lanzamientos. - Apoyar en la reposición de mercadería y mantener el orden del área de trabajo. - Requerimientos: - Técnico o tecnólogo en gastronomía, repostería o carreras afines. - Un año de experiencia continua en supermercados o empresas de alimentos. - Conocimiento en productos de repostería y atención al cliente. Aplique aquí.

Ejecutivo comercial de calle, Medellin Antioquia

Salario: 2.500.000 a 2.700.000. Funciones principales: • Colocación de créditos y venta del portafolio financiero. • Captación y fidelización de clientes. • Gestión de calidad de cartera. • Expansión y desarrollo de nuevos mercados. Requisitos: • Formación: Técnico, tecnólogo, profesional o estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras. • Experiencia: Debe ser mínima de 1 año como asesor comercial externo, si ha laborado en el ámbito financiero, preferible en microcrédito. • Gusto por el trabajo de campo y la atención al cliente. Postúlese acá.

Mensajero motorizado - Bogota

Salario: 1.760.000. Responsabilidades: - Lectura y reparto recibos de servicios públicos. Requisitos: - Seis meses de experiencia en mensajería, ventas puerta a puerta, TAT, domiciliario, esta experiencia debe ser certificada por lo que no aplican experiencias en plataformas. - Nivel de estudios: bachillerato completo hasta tecnólogo. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar administrativo . Bogotá, Cajicá, Guachancipá

Salario: 1.873.000. Responsabilidades: - Apoyar la gestión de órdenes de compra, cotizaciones y solicitudes internas. - Realizar procesos de facturación y control de documentos en los sistemas de la empresa. - Elaborar reportes de inventario y ventas para las diferentes áreas. - Coordinar la creación y actualización de datos de proveedores y clientes. - Hacer seguimiento a pagos, servicios públicos y gastos administrativos. - Garantizar el correcto archivo físico y digital de la documentación contable y legal. - Colaborar en tareas administrativas generales y en la atención de requerimientos internos. Requerimientos: - Técnico o tecnólogo en Asistencia Administrativa, Contabilidad, Administración o áreas afines. - Mínimo 1 año de experiencia en funciones administrativas de facturación o apoyo contable. - Conocimientos básicos en procesos contables y plataformas de facturación. - Manejo intermedio o avanzado de Excel y herramientas ofimáticas. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las ofertas laborales por Magneto Empleos?