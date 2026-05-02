De Pedernera a Lorenzo, estos son los técnicos que cimentaron la identidad del fútbol colombiano

La historia del fútbol colombiano no se puede entender sin la figura de Adolfo Pedernera, un hombre que dejó una huella profunda tanto en los clubes como en la Selección.
Antes de convertirse en el técnico que llevó al país a su primer Mundial, ya había revolucionado el fútbol local con Millonarios. Su llegada en 1949, en medio de una huelga de jugadores en Argentina, fue una apuesta arriesgada impulsada por Alfonso Senior, quien decidió ficharlo pese a las altas exigencias económicas del argentino. Desde su presentación en El Campín, que llenó el estadio incluso sin jugar, quedó claro que se trataba de una figura diferente. Con el tiempo, Pedernera cumplió y lideró la construcción del legendario “Ballet Azul”, un equipo que dominó el fútbol criollo, ganó títulos y alcanzó reconocimiento internacional, incluso venciendo al Real Madrid en Europa.
Tras esa etapa dorada y luego de dirigir al América de Cali, donde también dejó una buena impresión, Pedernera asumió en 1961 como entrenador de la Selección. Su conocimiento del jugador local y su visión del juego fueron claves para lograr un hecho histórico: clasificar al país por primera vez a una Copa del Mundo, Chile 1962. Allí, Colombia dejó una marca imborrable gracias a un estilo de juego valiente y ofensivo, poco común para un debutante.
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Tácticamente, Pedernera utilizó como base el sistema (3-2-2-3), una estructura clásica de la época compuesta por tres defensores, dos mediocampistas de contención, dos interiores creativos y tres delanteros. Sin embargo, su mayor aporte estuvo en la forma de interpretar ese esquema. Le dio libertad a sus jugadores ofensivos, promovió la rotación de posiciones y priorizó el toque y la creatividad, influenciado por la escuela argentina.
Esa propuesta tuvo su máxima expresión el 3 de junio de 1962, en la ciudad de Arica, cuando Colombia empató 4-4 frente a la poderosa Unión Soviética. Llegó a estar en desventaja 1-3, pero logró una remontada que quedó grabada en la historia del fútbol. Aquel partido fue un logro deportivo y una declaración de identidad. Enfrente estaba nada menos que el legendario arquero Lev Yashin, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, quien nunca antes había recibido cuatro goles en un mismo partido internacional. Además, ese día se produjo el inolvidable gol olímpico de Marcos Coll, único en la historia de los mundiales.
Más allá de los resultados, el legado de Pedernera fue profundo: sembró una idea de juego basada en la técnica, la creatividad y la valentía.