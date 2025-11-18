Aliste el paladar y tome nota: estos son todos los participantes del Sushi Máster 2025

Este próximo lunes 24 de noviembre comenzará en Medellín y el resto del país la semana del Sushi Máster 2025, una cita culinaria llena de mucho sabor, que busca celebrar la mejor versión del arte japonés adaptado con destreza al paladar colombiano.
Le puede interesar: Heroínas de la historia, el libro que recuerda a las más de 100 mujeres claves para la Independencia de Colombia
El evento, organizado por Tulio Zuloaga, más conocido en redes sociales y el mundo de la cocina como Tulio Recomienda, confirmó oficialmente las catorce ciudades y departamentos elegidos para esta competencia, con sus respectivos restaurantes.