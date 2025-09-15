“Estoy muy extrañada”: María Fernanda Cabal responde a las acusaciones de amenazas de la viuda de Miguel Uribe Turbay

Apenas pocas horas después de que María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, revelara un tenso cruce con la senadora María Fernanda Cabal, a quien acusó de haberla “amenazado” en medio del velorio, la congresista del Centro Democrático salió a pronunciarse con un comunicado en el que rechaza las versiones y aclara su proceder.
En el breve texto, Cabal confirmó que cuando se acercó a saludar a Tarazona llevaba puesto un micrófono, como lo hace habitualmente para atender a los medios durante las sesiones en el Capitolio, y que el dispositivo permanecía activo porque había realizado una grabación previa.