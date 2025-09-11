Estrategia en marcha: Así Colombia se juega sus cartas para evitar la descertificación de EE. UU.

A más tardar este lunes 15 de septiembre, Colombia conocerá una determinación que marcará el derrotero de sus relaciones con Estados Unidos, nada menos que su principal aliado en materia no solo comercial, sino también militar. La decisión está en manos del presidente Donald Trump, quien deberá decidir si certifica o no ante el Congreso de ese país que Colombia está cooperando efectivamente en la lucha contra las drogas.
Se trata de un proceso anual que, aunque pareciera de trámite, engloba intereses que van desde la financiación militar, pasando por sanciones económicas hasta el futuro de las mismas relaciones diplomáticas y políticas. Las cifras lo corroboran.