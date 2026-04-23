ALFA: la estrategia de $31.000 millones con la que Antioquia busca mejorar la lectura desde la infancia

La Gobernación de Antioquia puso en marcha una estrategia para mejorar algo básico pero clave en la educación: que los niños aprendan a leer y escribir bien desde sus primeros años en el colegio. Se trata del programa ALFA, una iniciativa que busca fortalecer estas habilidades en estudiantes de Primaria en 116 municipios del departamento. En total, más de 92.000 niños de Transición, Primero y Segundo grado se beneficiarán con esta apuesta, que cuenta con una inversión de casi $31.000 millones.

Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, muchos niños en el departamento tienen dificultades para entender lo que leen. Por eso, insistió en que antes de hablar de temas como tecnología o idiomas, lo primero es garantizar que los estudiantes comprendan textos.

“Cerca de dos terceras partes de los niños de Antioquia en este grado de escolaridad no comprendían los textos correctamente. Así que la inversión en esta alfabetización inicial ha sido muy importante. Usted no puede enseñarle inteligencia artificial, inglés, robótica, a un niño que no sabe leer o que no comprende lo que lee”, dijo Rendón.

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El programa ALFA –que se realiza en alianza con las fundaciones Fraternidad Medellín , Sin Fronteras y Secretos para contar y en articulación con el Banco Mundial– no solo se enfoca en los estudiantes.

También se adelantan webinars dirigidos a docentes y directivos docentes en las subregiones del Magdalena Medio, Suroeste y Oriente enfocados en la apropiación metodológica, el desarrollo de habilidades fundamentales en los estudiantes y el fortalecimiento de la enseñanza de la lectura y la escritura, especialmente en segundo grado.

Posteriormente, estos espacios se extenderán a las subregiones de Urabá, Occidente, Norte, Valle de Aburrá, Nordeste y Bajo Cauca.