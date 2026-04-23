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ALFA: la estrategia de $31.000 millones con la que Antioquia busca mejorar la lectura desde la infancia

En total, más de 92.000 niños de Transición, Primero y Segundo grado se beneficiarán con esta apuesta para que los niños aprendan a leer y escribir bien desde sus primeros años en el colegio.

  • Imagen de referencia de alumnas de primaria leyendo en el salón de clases. FOTO: EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia de alumnas de primaria leyendo en el salón de clases. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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23 de abril de 2026
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La Gobernación de Antioquia puso en marcha una estrategia para mejorar algo básico pero clave en la educación: que los niños aprendan a leer y escribir bien desde sus primeros años en el colegio.

Se trata del programa ALFA, una iniciativa que busca fortalecer estas habilidades en estudiantes de Primaria en 116 municipios del departamento. En total, más de 92.000 niños de Transición, Primero y Segundo grado se beneficiarán con esta apuesta, que cuenta con una inversión de casi $31.000 millones.

Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, muchos niños en el departamento tienen dificultades para entender lo que leen. Por eso, insistió en que antes de hablar de temas como tecnología o idiomas, lo primero es garantizar que los estudiantes comprendan textos.

“Cerca de dos terceras partes de los niños de Antioquia en este grado de escolaridad no comprendían los textos correctamente. Así que la inversión en esta alfabetización inicial ha sido muy importante. Usted no puede enseñarle inteligencia artificial, inglés, robótica, a un niño que no sabe leer o que no comprende lo que lee”, dijo Rendón.

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El programa ALFA –que se realiza en alianza con las fundaciones Fraternidad Medellín , Sin Fronteras y Secretos para contar y en articulación con el Banco Mundial– no solo se enfoca en los estudiantes.

También se adelantan webinars dirigidos a docentes y directivos docentes en las subregiones del Magdalena Medio, Suroeste y Oriente enfocados en la apropiación metodológica, el desarrollo de habilidades fundamentales en los estudiantes y el fortalecimiento de la enseñanza de la lectura y la escritura, especialmente en segundo grado.

Posteriormente, estos espacios se extenderán a las subregiones de Urabá, Occidente, Norte, Valle de Aburrá, Nordeste y Bajo Cauca.

Estas acciones se complementan con el curso “El Viaje de la Alfabetización”, desarrollado durante 2025 en las diferentes subregiones, en el que se formaron 6.343 docentes en competencias clave como lenguaje oral, conciencia fonológica, vocabulario, comprensión lectora, fluidez, caligrafía, ortografía y
producción escrita.

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Según la Gobernación, la importancia del programa quedó en evidencia con la visita de Sir Nicholas Gibb, exministro de Estado para las Escuelas del Reino Unido por más de 16 años, quien se reunió con el gobernador Rendón para intercambiar ideas sobre educación. El exfuncionario destacó que enseñar a leer bien desde pequeños es la base de todo el aprendizaje.

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