Petro pondría a estratos altos a pagar deudas por subsidios a gasolina y opción tarifaria; también viene cobro extra

A días de que se radique la reforma tributaria que va por $26 billones, el presidente Gustavo Petro propuso una medida controversial: que los sectores con mayores ingresos en el país asuman el costo del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), lo cual, a su parecer, sería corregir un error histórico en la política pública.
La deuda del FEPC, que ya supera los $72,8 billones pagados por la Nación entre enero de 2022 y junio de 2025, ha sido el centro de un largo debate. Para el mandatario, el manejo fiscal de este fondo durante la administración anterior fue “uno de los mayores errores de política fiscal de los últimos tiempos”. Según él, la decisión de subsidiar la gasolina, particularmente a los estratos más altos, desvió recursos que podrían haberse utilizado para combatir la pobreza.
Petro habló de una supuesta obsesión del entonces gobierno de Iván Duque por mantener el apoyo a los “sectores más ricos de la sociedad y de la clase media alta”, que llevó a una “aberración en el presupuesto”, en la que el erario público destinó billones de pesos para subsidiar a quienes más tienen, mientras que la pobreza en el país alcanzaba niveles históricos.
La propuesta, que se incluiría en la próxima reforma tributaria, busca que los sectores de mayores ingresos asuman directamente el costo de este déficit. Petro amenazó con que, si el Congreso no aprueba esta medida, la otra opción sería trasladar la totalidad del pago a través de un incremento aún mayor en el precio de la gasolina.