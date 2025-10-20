¿Cómo se ganan las Estrellas Michelin? Esta serie le muestra lo que deben hacer los mejores chefs del mundo

Aunque usted no sea experto en gastronomía, seguramente sabe que los manjares más exquisitos del mundo se preparan en los restaurantes con Estrella Michelin. Detrás de ese reconocimiento, que muchos conocen como sinónimo de excelencia culinaria, existe un mundo entero en el que se necesita mucho más que buenas recetas para ser considerado entre los mejores.
Lea: Nuevo hito para la hotelería colombiana: Elcielo Hotel recibió una Llave Michelin
Este es el panorama que revela Knife Edge: Chasing Michelin Stars, la serie disponible en Apple TV+ que ofrece una mirada inédita al viaje que chefs y cocineros deben emprender para obtener una estrella. En ocho episodios, la producción recorre 19 restaurantes ubicados en Nueva York, Chicago, el Reino Unido, México, Italia y California, todos en busca de su primera, segunda o incluso tercera estrella Michelin.
Este reconocimiento nació a comienzos del siglo XX. En 1900, los hermanos André y Édouard Michelin crearon una guía que contenía información sobre rutas para ayudar a los conductores que recorrían las carreteras francesas. Con el tiempo, una de las secciones más populares de esa publicación gratuita fue la de restaurantes. En 1926, la guía comenzó a incluir una estrella junto a aquellos lugares del camino cuya comida era considerada imperdible.
Diez años después se dieron a conocer los criterios para evaluar los restaurantes, que hoy en día son calificados con una, dos o tres estrellas, siendo esta última el máximo reconocimiento. La estrella Michelin se ha convertido en un referente mundial de la gastronomía y ha catapultado a miles de restaurantes alrededor del mundo a consolidarse como grandes destinos culinarios.