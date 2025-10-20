¿Cómo se ganan las Estrellas Michelin? Esta serie le muestra lo que deben hacer los mejores chefs del mundo

Aunque usted no sea experto en gastronomía, seguramente sabe que los manjares más exquisitos del mundo se preparan en los restaurantes con Estrella Michelin. Detrás de ese reconocimiento, que muchos conocen como sinónimo de excelencia culinaria, existe un mundo entero en el que se necesita mucho más que buenas recetas para ser considerado entre los mejores. Lea: Nuevo hito para la hotelería colombiana: Elcielo Hotel recibió una Llave Michelin Este es el panorama que revela Knife Edge: Chasing Michelin Stars, la serie disponible en Apple TV+ que ofrece una mirada inédita al viaje que chefs y cocineros deben emprender para obtener una estrella. En ocho episodios, la producción recorre 19 restaurantes ubicados en Nueva York, Chicago, el Reino Unido, México, Italia y California, todos en busca de su primera, segunda o incluso tercera estrella Michelin. Este reconocimiento nació a comienzos del siglo XX. En 1900, los hermanos André y Édouard Michelin crearon una guía que contenía información sobre rutas para ayudar a los conductores que recorrían las carreteras francesas. Con el tiempo, una de las secciones más populares de esa publicación gratuita fue la de restaurantes. En 1926, la guía comenzó a incluir una estrella junto a aquellos lugares del camino cuya comida era considerada imperdible. Diez años después se dieron a conocer los criterios para evaluar los restaurantes, que hoy en día son calificados con una, dos o tres estrellas, siendo esta última el máximo reconocimiento. La estrella Michelin se ha convertido en un referente mundial de la gastronomía y ha catapultado a miles de restaurantes alrededor del mundo a consolidarse como grandes destinos culinarios.

Pero, ¿cómo se obtiene un galardón de esta magnitud? Una de las mayores incógnitas en torno a Michelin es que, para ganar una estrella, los restaurantes son evaluados cuidadosamente por inspectores anónimos. Este proceso y la propia organización se han caracterizado siempre por su secretismo, el cual Knife Edge hizo a un lado. La serie incluye entrevistas con algunos de estos jueces y, aunque no revela sus identidades, sí expone detalles curiosos sobre ellos: todos reciben un salario como en cualquier otro trabajo y deben demostrar que han comido en más de 1.000 restaurantes. Jesse Burgess, cocreador de la plataforma de turismo y gastronomía TopJaw -la que puede ser considerada como la “madre” de los influencers gastronómicos-, es quien presenta la serie y entra a algunas de las mejores cocinas del mundo para mostrar cómo funcionan por dentro. EL COLOMBIANO conversó con él, quien aseguró que, más que la comida, “el elemento más cautivador de Knife Edge son las personas y las historias detrás”, porque llegar a ser uno de los mejores restaurantes del mundo no es un logro de personas comunes. “No hay ni una sola persona aburrida que aspire a una estrella Michelin. Son personas extremadamente comprometidas e interesantes”, afirmó. Además de la fascinación, la serie de Apple también desmiente algunos de los mitos más comunes alrededor de los restaurantes con Estrella Michelin. Como menciona el propio Burgess, uno de ellos es el dinero: “La gente piensa: ‘Voy a un restaurante caro, así que el chef o el dueño deben ser ricos’. Pero Knife Edge demuestra que eso no es cierto”. Un ejemplo es el de Dave Beran, chef estadounidense considerado uno de los mejores de su país y líder del restaurante francés Pasjoli, ubicado en Santa Mónica, California, que obtuvo una estrella Michelin en 2021. Knife Edge (que en español significa “al filo del cuchillo”) muestra la gran pérdida económica que sufrió Beran al perder su estrella en 2022.