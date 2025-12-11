De Pelé a Messi: La increíble lista de leyendas que han jugado en el Atanasio y no lo sabías

El Estadio Atanasio Girardot de Medellín se prepara para añadir un nuevo capítulo dorado a su bitácora. El próximo 31 de enero, el césped de la unidad deportiva recibirá por segunda vez en la historia a Lionel Messi, quien regresará a la capital antioqueña tras trece años de ausencia. Su última visita, registrada el 30 de junio de 2013 durante el espectáculo “Messi y sus Amigos”, marcó un hito que ahora se renueva, consolidando a este escenario como uno de los más privilegiados del continente. Sin embargo, la presencia del astro argentino no es un hecho aislado, sino la continuación de una tradición centenaria. A lo largo de las décadas, el Atanasio ha servido como pasarela para los futbolistas más influyentes de la historia, convirtiéndose en un destino casi obligatorio para los “reyes” del balompié.

Según los registros detallados del historiador Juan Manuel Uribe, la mística del estadio comenzó a forjarse con la llegada de Pelé. El “Rey” pisó suelo antioqueño con el mítico Santos de Brasil, primero en 1960 para enfrentar al Independiente Medellín y, posteriormente, en una serie de encuentros frente a Atlético Nacional entre 1971 y 1972. Junto a él, otros nombres de la era dorada brasileña también dejaron su huella. Garrincha, el hombre de las piernas torcidas y el regate imposible, deleitó a la afición en 1963 con la camiseta del Botafogo en un amistoso contra el “Poderoso”. Ese mismo año, el estadio recibió a Mario Lobo Zagalo, quien años más tarde se convertiría en la única persona en ganar cuatro mundiales como jugador, técnico y asistente.

La cuota de jerarquía europea y rioplatense no se quedó atrás. En 1979, el “Káiser” Franz Beckenbauer exhibió su elegancia defensiva con el Cosmos de Nueva York. Décadas después, en 2007, el turno fue para Diego Armando Maradona, quien acompañó a su amigo Mauricio “Chicho” Serna en su partido de despedida, regalando a Medellín una de las últimas imágenes del “Pibe de Oro” vestido de corto en una cancha colombiana.

Un desfile de estrellas sudamericanas El Atanasio también ha sido el jardín de las grandes figuras de la Copa Libertadores y eventos benéficos. En 1975, el goleador histórico Roberto Dinamita llegó con el Cruzeiro, mientras que en 1989, el Racing de Avellaneda trajo consigo al legendario guardameta Ubaldo Matildo Fillol y al talentoso volante uruguayo Rubén Paz. La magia más reciente ha corrido por cuenta de Ronaldinho Gaúcho, quien en 2014, con el Atlético Mineiro, demostró su vigencia en el marco del torneo continental. Asimismo, Robinho ha sido un visitante recurrente: primero en 2003 con el Santos y luego repitiendo presencia en el show de Messi de 2013. El estadio también ha sido sede de actos de gratitud y cultura futbolística regional. Por allí pasaron Iván Zamorano y Martín Palermo, invitados de honor en diversas ediciones del Día del Fútbol Antioqueño. De igual manera, en 2008, el “Príncipe” Enzo Francescoli, ídolo absoluto de River Plate, se hizo presente para escoltar a Víctor Hugo Aristizábal en su adiós profesional.