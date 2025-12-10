¡Se llegó el día! ¿Cuándo y dónde ver “El Coloso”? El documental de Freddy Rincón ya tiene fecha de estreno

Una nueva película documental promete revivir la vida de uno de los grandes del fútbol colombiano, Freddy Rincón. El Coloso se estrena este jueves 11 de diciembre en salas de cine de todo el país.
El documental, dirigido por José Varón y realizado en coproducción entre Telepacífico, Chakistán y RTVC Sistema de Medios Públicos, reconstruye el camino de Rincón desde su infancia en Buenaventura hasta su consagración en las canchas de Europa y Brasil, sin olvidar su inmenso impacto como símbolo de orgullo nacional.
Pero no se trata solo de goles. El Coloso busca entender al hombre detrás del balón. Ese joven del Pacífico, padre, amigo, símbolo de lucha y dignidad, cuya historia trasciende las canchas. Le contamos dónde ver la película y de qué tratará sin hacer espóiler.