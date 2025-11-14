Comienza el fin del mundo en la nueva temporada de Fallout

El próximo 17 de diciembre se estrena la segunda temporada de la serie Fallout. Serán ocho episodios, que se estrenarán de a uno por semana hasta el final de temporada, el 4 de febrero de 2026. Esta nueva temporada se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Por ahora, mientras llega diciembre y el esperado estreno, se puede ver el nuevo trailer que muestra secuencias repletas de acción, criaturas mutadas y revelaciones de elenco — Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin —.

Fallout es una producción de Kilter Films. La serie está basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos y cuenta la historia de quienes tienen y los que no, en un mundo donde ya casi no queda nada por tener.