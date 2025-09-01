Estas son las series y películas que llegarán a Netflix, Disney+ y Apple TV+ en septiembre

Si ya no tiene qué ver en plataformas de streaming, debe saber que septiembre viene con buenas noticias: nuevas series y películas harán parte de los extensos catálogos de estas aplicaciones, que cada mes dan a conocer nuevas historias o le dan continuación a aquellas que se encuentran en el corazón de los usuarios. Estas son algunas recomendaciones de las producciones que llegarán en los próximos días a Netflix, Disney+ y Apple TV. Entérese: Quién es Ed Gein, el asesino que protagonizará la nueva temporada de la serie de Netflix, Monstruos

Estrenos de Netflix en septiembre

A partir del 10 de septiembre estará disponible Las muertas, la serie que cuenta la historia de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes se hicieron conocidas por construir un imperio de burdeles en su país en los años sesenta, y luego convertirse en las primeras asesinas seriales mexicanas. Basada en la novela homónima escrita por Jorge Ibargüengoitia, esta producción tendrá seis capítulos.

Ese mismo día también se estrenará el documental Nombre artístico: Charlie Sheen, el cual sigue el ascenso a la fama y la caída del reconocido actor de Two and a Half Men. Allí el mismo artista, que llegó a ser el mejor pagado de la televisión en 2010, cuenta cómo ha sido su vida que ha estado marcada por el abuso de drogas y alcohol. Y el 24 de septiembre se podrá ver La huésped, la nueva producción colombiana de Netflix. “Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones”, dice la sinopsis de la serie protagonizada por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.

Estrenos de Disney+ en septiembre

Lilo & Stitch, el live action de la película animada de Disney, estará disponible en la plataforma desde el 3 de septiembre. Otra película que ya estuvo en carteleras de cine y que desde este mes podrá ver desde su casa es Bridget Jones: loca por él, que se estrenará en la aplicación el 12 de septiembre. El 9 de septiembre saldrá al aire la quinta temporada de Only Murders in the Building, la serie que sigue el pódcast de crímenes realizado por Oliver, Charles y Mabel, interpretados por Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez.

Perdidos en el Amazonas es el nuevo documental del accidente aéreo de los hermanos Mucutuy, los menores que sobrevivieron luego de estar 40 días en las selvas colombianas. Esta producción realizada por National Geographic está contada por los mismos niños y por sus rescatistas. Se estrena el 13 de septiembre. Después, el 19, se estrenará la película Match: la reina de las apps de citas, una cinta sobre la vida de Whitney Wolfe, la creadora de Bumble. “Ella es una joven recién graduada de la universidad que usa su extraordinaria determinación e ingenio para abrirse paso en la industria tecnológica dominada por hombres para así poder lanzar una aplicación de citas innovadora y aclamada a nivel mundial (en realidad, dos), convirtiéndose en la mujer más joven en hacerse multimillonaria por cuenta propia”, puede leerse en la sinopsis.

Estrenos de Apple TV+ en septiembre

El 17 de septiembre se estrenará la cuarta temporada de The Morning Show, la serie protagonizada por Reese Whiterspoon y Jennifer Aniston que pone en el centro el funcionamiento de un reconocido canal de televisión estadounidense. Luego, el 24, llegará a la plataforma la quinta temporada de Slow Horses, la galardonada serie del ganador del Óscar, Gary Oldman, que sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos.