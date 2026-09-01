Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en septiembre 2026

Música, terror, suspenso y romance. Esos serán algunos de los protagonistas de las nuevas producciones que llegarán en septiembre de 2026 a las plataformas de streaming.
Dos de las destacadas son El 8.000: El presidente que iba a caer, la serie documental colombiana sobre el Proceso 8.000, y Fito Páez: el mundo cabe en una canción, película sobre la vida del cantante argentino que estará disponible en Netflix.
Por otro lado, en salas de cine de todo el mundo se estrenará el 24 de septiembre Avengers: Endgame Encore, el final épico de la Saga del Infinito que tendrá minutos extra de rodaje. Esta película se proyectará siete años después de su estreno como preparación para Avengers: Doomsday.
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Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV a partir de este mes.