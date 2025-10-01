Estas son las películas y series que llegarán en octubre a Netflix, Prime Video, HBO Max y Apple TV+

Uno de los géneros que predominará en octubre en las plataformas de streaming será el terror, gracias a la celebración de Halloween el 31 de octubre. Pero, al igual que en otros meses, a estas aplicaciones llegarán nuevas temporadas de algunas de sus series más destacadas, así como películas que prometen encantar y entretener a sus usuarios. Entérese: “Ya no somos el país que hace telenovelas, sino el país que cuenta buenas historias”: Juan Fernando Sánchez Estas son algunas de las películas, series y documentales que estarán disponibles en octubre en Netflix, Prime Video, HBO Max y Apple TV+:

Estrenos de Netflix en octubre

El 3 de octubre se estrenará Monstruo: La historia de Ed Gein, la serie antológica que en sus dos temporadas anteriores contó la historia de los asesinos Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Ahora el turno es para Gein, conocido como el “Carnicero de Plainfield”, quien ha inspirado diversas películas como Psicosis y La masacre de Texas. La producción, protagonizada por Charlie Hunnam, tendrá ocho episodios.

Luego, el 23 de octubre, estará disponible la segunda temporada de Nadie quiere esto, la serie sobre una presentadora de pódcast y un rabino que se enamoran, y se hizo viral en 2024. Protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, esta es una de las comedias románticas más esperadas del año de la plataforma. El 30 de octubre llegará Juan Gabriel: debo, puedo y quiero, la serie documental del “Divo de Juárez” que homenajea al artista mexicano con videos y entrevistas nunca antes vistas. En cuatro episodios se mostrará cómo algunas de sus canciones llegaron a convertirse en himnos de la cultura latinoamericana y también revelará una faceta nunca antes vista del cantante.

Ese mismo día también se estrenará la cuarta temporada de The Witcher, la serie de fantasía basada en el videojuego homónimo. Las expectativas de los seguidores frente a la nueva entrega son altas, debido al cambio del actor que personificaba al protagonista de la historia, el brujo Geralt de Rivia. Desde su inicio en 2019, el papel estuvo a cargo de Henry Cavill, quien dejó la producción y será reemplazado por Liam Hemsworth.

Estrenos de Prime Video en octubre

Play Dirty, la nueva película de Shane Black, guionista de Iron Man 3 y The Nice Guys, llega a la plataforma este 1 de octubre protagonizada por Mark Wahlberg y LaKeith Stanfield. En este mismo mes, también terminará la segunda temporada de Gen V, la serie de superhéroes del mismo universo de The Boys. El 10 de octubre se estrenará la tercera y última película de Culpables, la saga de la escritora argentina Mercedes Ron. Culpa Nuestra, protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, le pondrá punto final a la historia de la relación de Nick y Noah, quienes atravesarán una nueva prueba para definir si sí están hechos el uno para el otro.

Lazarus es la nueva serie de Prime Video que estará disponible a partir del 22 de octubre. Esta producción de terror sigue a “Joel Lazarus (Claflin), quien regresa a casa después de que su padre, el Dr. Jonathan Lazarus (Nighy), se suicidara y comienza a tener experiencias perturbadoras inexplicables. Rápidamente se ve envuelto en una serie de asesinatos sin resolver mientras lidia con el misterio de la muerte de su padre y el asesinato de su hermana hace 25 años”, según cuenta la sinopsis.

Estrenos de HBO Max en octubre

En este mes de Halloween, HBO llega con una de las series basadas en una de las obras del “Rey del Terror”. It: Welcome to Derry está basada en la novela publicada en 1986 por Stephen King. Esta será la precuela de la película estrenada en 2017: conservará la participación de Bill Skarsgård, quien interpreta al payaso, y contará cómo fue el origen de este aterrador personaje. La serie se estrenará el 26 de octubre.

El 10 de octubre, a la plataforma de streaming llegará La sustancia, la película protagonizada por Demi Moore que fue una de las más destacadas en la temporada de premios de 2025. Y el 30 de octubre se estrenará Sorry, Baby, una cinta que cuenta la historia de Agnes, una mujer que busca encontrarle de nuevo sentido a la vida luego de haber sido víctima de una agresión sexual.

Estrenos de Apple TV+ en octubre

The Lost Bus se estrenará el 3 de octubre en esta plataforma. La película, dirigida por Paul Greengrass –quien ha estado detrás de algunas de las películas del espía Jason Bourne–, mostrará la travesía que deben superar un conductor y una profesora (Matthew McConaughey y America Ferrera) para salvar a 22 estudiantes de un incendio forestal.

Desde el 10 de octubre estará disponible en Apple TV+ The Last Frontier, que sigue a un policía de Alaska que debe desenmascarar una conspiración en su pueblo. Luego, el 17 de octubre, se estrenará Mr. Scorsese, la serie documental sobre el cineasta estadounidense Martin Scorsese. Esta tendrá cinco capítulos compuestos por material inédito y entrevistas con personajes clave de su trayectoria, como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger y Steven Spielberg.



