Atlético Nacional, Omeris Arrieta y una diva olvidada: los estrenos de películas colombianas de agosto 2025

El próximo jueves, 14 de agosto, será un buen día para el cine colombiano, con el estreno en las salas del país de tres nuevas películas de producción nacional, con la historia de una verdadera diva del cine del país, así como el primer largometraje de un equipo del fútbol colombiano.
Se trata de Espejos rotos, dirigida por Daniel Cortés; Uno vuelve siempre, del director Camilo Ríos; y Omeris Arrieta, la sonrisa eterna, de Erick Casanova y Jairo Estrada.