Estrenos, talleres y charlas: así será el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia 2025

La programación oficial, publicada por la organización del evento, reúne funciones al aire libre, talleres especializados, charlas sobre cine y territorio , actividades comunitarias y una muestra central dedicada al poder expresivo de los lugares en la narrativa audiovisual.

Del 5 al 8 de diciembre, Santa Fe de Antioquia volverá a convertirse en epicentro del cine con la edición número 26 de su festival de cine, este año bajo el concepto de “Grandes destinos cinematográficos”, que plantea una mirada sobre el espacio como protagonista narrativo.

Como ha sido tradición desde su creación en el año 2000, el festival mantiene su vocación formativa y un anclaje con el patrimonio local.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 8:00 p. m. en la Plaza Mayor Simón Bolívar. Se proyectará Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, con presencia de la actriz Alejandra Flechner.

El sábado 6 de diciembre comenzará con el taller de actuación a cargo de Juan Alex Toro en la Universidad de Antioquia, sede Occidente. Más tarde, a las 4:00 p. m., en el auditorio del Hotel Mariscal Robledo, se presentará Caminos de Conciencia, de Luis Alberto Restrepo. A las 7:00 p. m., el turno será para La gente de la Universal (1991), con presencia del actor Fernando Arévalo.

La jornada del domingo incluye una segunda sesión del taller de actuación, además de una nueva función de Caminos de Conciencia. En la tarde, La gente de la Universal tendrá una nueva proyección, y en la noche, la Plaza Mayor recibirá Cinco, una muestra especial organizada por Teleantioquia con la participación de cinco directores y cinco municipios. También se exhibirá Mudos (2023), de César Castro, con presencia del equipo realizador.

El lunes 8 de diciembre se proyectarán Un país sin sombras, de Ricardo González Villa (2023), con presencia de la actriz Carmenza Gómez, y Uno entre el odio y la muerte, de Aldo Elazar Guzmán (2023), ambas en el auditorio del Hotel Mariscal Robledo.

Además de las funciones principales, la selección en competencia de esta edición se centrará en óperas primas de directores de Argentina, Cuba, Colombia, Francia, Perú, La Guajira, Palestina, Suiza y Venezuela.

Las obras elegidas, según los organizadores, proponen lecturas estéticas sobre las geografías que habitan. Con esto, el festival busca visibilizar nuevas voces y sus territorios narrados, con énfasis en procesos comunitarios, rurales, urbanos y étnicos.

La programación también incluye proyecciones descentralizadas en barrios como La Esmeralda y espacios naturales del municipio. El mapa oficial, divulgado junto al cartel del evento, señala más de una decena de puntos de actividad cultural en Santa Fe, entre ellos el Parque Principal, la Plazuela de Jesús, el atrio de la iglesia San Juan de Dios, y varios auditorios y centros educativos.

Todas las funciones son gratuitas y abiertas al público general, sin necesidad de inscripción previa, salvo para los talleres que tienen cupos limitados.

Se recomienda llegar con antelación, respetar las normas patrimoniales del municipio y atender las indicaciones del personal del evento, identificado con camisetas oficiales.

Consulte aquí la programación completa del festival.