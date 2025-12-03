Estrenos, talleres y charlas: así será el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia 2025

Del 5 al 8 de diciembre, Santa Fe de Antioquia volverá a convertirse en epicentro del cine con la edición número 26 de su festival de cine, este año bajo el concepto de “Grandes destinos cinematográficos”, que plantea una mirada sobre el espacio como protagonista narrativo.
La programación oficial, publicada por la organización del evento, reúne funciones al aire libre, talleres especializados, charlas sobre cine y territorio, actividades comunitarias y una muestra central dedicada al poder expresivo de los lugares en la narrativa audiovisual.