“¡Ay, pasé, abuela!”: la estudiante de un colegio público de Medellín que ganó una beca para viajar a la NASA

Era una reunión por Zoom y a las 40 finalistas les pidieron que se grabaran. María José lo hizo. Quizá de los nervios, no alcanzó a entender cuando dijeron su nombre, pero de pronto vio su foto en la pantalla y entendió.
“¡Ay, pasé, abuela!”, dijo agarrándose la cabeza, con una sonrisa inmensa que terminó en una risa. Miró a su abuela y le soltó la noticia: “Abuela, voy a ir a la NASA”.
Esa fue la reacción de la joven al enterarse de que formará parte de una inmersión académica de una semana en Estados Unidos, que incluye una visita al Centro Espacial Kennedy, en Florida. El viaje está previsto para el primer semestre de 2027.
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