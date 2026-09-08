Estudiante no quedó cuadripléjico tras intentar una “mortal” en colegio de Medellín: esto pasó

Una publicación que comenzó a circular en redes sociales asegura que un estudiante de un colegio de Buenos Aires, en Medellín, habría quedado cuadripléjico luego de intentar realizar una “mortal” hacia atrás. Sin embargo, la versión fue desmentida por la Alcaldía de Medellín.

El video viral corresponde a un hecho ocurrido la semana pasada. Lo que es falso es el texto que lo acompaña.

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Autoridades precisaron que el menor sí sufrió una caída, pero descartaron que haya quedado cuadripléjico y negaron que presente un desgarro cervical. La institución educativa intervino después del accidente.

La Secretaría de Salud explicó, a partir de la versión entregada por la madre del estudiante, que después del incidente el joven continuó estudiando con normalidad, y que las ausencias registradas durante esta semana estarían asociadas a un cuadro viral.