Video | Estudiante en Texas fue detenida tras burlarse en acto conmemorativo por el asesinato del activista Charlie Kirk

Una estudiante de 18 años identificada como Camryn Giselle Booker fue arrestada y expulsada de la Universidad Texas Tech luego de burlarse en medio de una vigilia por Charlie Kirk, influyente activista conservador asesinado en Utah.
El hecho ocurrió en el campus de la institución en Lubbock, donde decenas de personas se reunían en memoria de Kirk, fundador del grupo político Turning Point USA y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump.
Booker quedó en captada en video y aparece saltando y riéndose frente a los asistentes del evento. Además, discutió con un hombre que sostenía un cartel que decía “RIP Charlie Kirk”. La joven gritaba: “¡A la mierda con todos, tu amigo está muerto!”.
