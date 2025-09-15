Video | Estudiante en Texas fue detenida tras burlarse en acto conmemorativo por el asesinato del activista Charlie Kirk

Una estudiante de 18 años identificada como Camryn Giselle Booker fue arrestada y expulsada de la Universidad Texas Tech luego de burlarse en medio de una vigilia por Charlie Kirk, influyente activista conservador asesinado en Utah. El hecho ocurrió en el campus de la institución en Lubbock, donde decenas de personas se reunían en memoria de Kirk, fundador del grupo político Turning Point USA y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Booker quedó en captada en video y aparece saltando y riéndose frente a los asistentes del evento. Además, discutió con un hombre que sostenía un cartel que decía “RIP Charlie Kirk”. La joven gritaba: “¡A la mierda con todos, tu amigo está muerto!”. Puede leer: Opinar en redes sociales en favor del homicidio de Charlie Kirk podría terminar con revocatoria de visa en Estados Unidos

El incidente fue registrado por varios simpatizantes de Trump. Un hombre que llevaba una gorra con la frase “Make America Great Again”, insignia del Partido Republicano, le preguntó a la estudiante por qué actuaba “de manera tan odiosa”. Booker respondió: “Me estás llamando agresiva porque soy una mujer negra”. Otro video captó a la mujer tocando el rostro del hombre con el que discutía.

Finalmente, la policía intervino y la estudiante fue acusada de agresión, alteración del orden público y resistencia al arresto, y pasó la noche bajo custodia. De acuerdo con la prensa estadounidense, recuperó la libertad al día siguiente tras pagar una fianza de 200 dólares. El gobernador de Texas, Greg Abbott, rechazó lo ocurrido: “Definitivamente eligió la universidad equivocada para burlarse de la muerte de Charlie Kirk”, escribió en X, acompañando la publicación con la foto de la mujer siendo arrestada.