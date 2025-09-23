Alumnas de colegio rural de Antioquia consiguieron la plata y expondrán huerta matemática en Abu Dabi

Dicen que las matemáticas pueden hacer que una persona llegue lejos. Y así ocurrió con dos estudiantes y dos docentes de un colegio veredal de El Retiro, que después de muchos esfuerzos podrán llevar su innovadora manera de enseñar esta asignatura mediante el uso de una huerta a Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Viajarán este viernes para presentar este proyecto, como representantes de Colombia.
Pero el camino no fue fácil para las estudiantes Isabela Suárez Buitrago y Guadalupe Buitrago Marín, así como para las docentes Mónica Alejandra Castaño Cuervo y Yulieth Mileydi Franco Rendón, quienes debieron recurrir a la búsqueda de apoyo para poder recolectar los $60 millones que necesitaban para poder inscribirse y viajar hasta el país asiático para formar para el Expo-Sciences International (ESI) 2025, que se desarrollará desde el lunes y hasta el viernes de la próxima semana en el Centro de Exhibiciones Nacional de Abu Dabi (Adnec, por sus siglas en inglés).