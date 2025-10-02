¿Busca prácticas en 2026? Estas son las empresas que ya abrieron convocatoria en Colombia

¿Está buscando prácticas profesionales para el primer semestre de 2026? Varias de las empresas más reconocidas en Colombia abrieron convocatoria para aprendices en diferentes áreas, con opciones presenciales, híbridas y remotas. Una oportunidad clave para los estudiantes de últimos semestres que quieren abrirse paso en el mercado laboral. Y es que las prácticas profesionales suelen ser el primer gran paso para abrirse camino en el mercado laboral colombiano de muchos jóvenes. Si está en los últimos semestres de su carrera, esta puede ser su oportunidad para iniciar con pie derecho en el mundo laboral. Le puede interesar: ¡Trabajo sí hay en Bogotá! Empresas están ofertando más de 84.000 vacantes y así puede aplicar

Empresas con convocatoria de prácticas 2026-1

Bold Co S.A.

La fintech Bold Co S.A. tiene plazas de práctica en modalidad híbrida y remota en Medellín, Bogotá, Tunja, Manizales, Pereira, Bucaramanga y Cali. Buscan estudiantes de últimos semestres en Administración de Empresas, Mercadeo, Derecho, Economía, Matemáticas, Diseño o carreras afines. Aplique aquí.

Keralty

El grupo Keralty abre convocatoria en Bogotá para áreas de Administración y Oficina, Mercadeo y Publicidad e Ingenierías, ideal para estudiantes que quieran adquirir experiencia en una empresa de salud con alcance internacional. Postúlese en este enlace.

Davivienda

El banco Davivienda busca perfiles con talento analítico, innovador, financiero y tecnológico en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali. Una oportunidad clave para estudiantes que desean desarrollarse en el sector financiero. Conozca más detalles para aplicar acá.

Alkosto – Ktronix

Esta reconocida cadena requiere practicantes de Psicología, Administración de Empresas, Comunicación Social, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Derecho, Seguridad y Salud en el Trabajo, Mercadeo, Marketing, Negocios Internacionales, Trabajo Social y Diseño Gráfico. Explore la convocatoria y postúlese en este vínculo.

TCC

Corona Industrial

Con sedes en Caldas, Girardota, La Estrella, Medellín, Rionegro y Sabaneta, Corona ofrece oportunidades de práctica en diferentes áreas para estudiantes interesados en unirse a la industria. Envíe la hoja de vida acá.

Universidad de los Andes

La institución también abre convocatoria en múltiples programas: Administración de Empresas, Antropología, Comunicación Social, Derecho, Diseño Gráfico, Ingeniería de Sistemas, Medicina Veterinaria y/o Zootecnia, Narrativas Digitales, Publicidad y Trabajo Social. Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo postularse a estas prácticas?

La mayoría de estas convocatorias están disponibles a través de Magneto Empleos, una de las plataformas más usadas por las empresas en Colombia para publicar sus vacantes. Para aplicar: 1- Ingrese a Magneto Empleos. 2- Regístrese o inicie sesión con su perfil. 3- Complete su hoja de vida con la información académica y experiencia. 4- Busque la convocatoria con el nombre de la empresa. 5- Postúlese directamente desde la plataforma.

