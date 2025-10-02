¿Busca prácticas en 2026? Estas son las empresas que ya abrieron convocatoria en Colombia

¿Está buscando prácticas profesionales para el primer semestre de 2026? Varias de las empresas más reconocidas en Colombia abrieron convocatoria para aprendices en diferentes áreas, con opciones presenciales, híbridas y remotas. Una oportunidad clave para los estudiantes de últimos semestres que quieren abrirse paso en el mercado laboral.
Y es que las prácticas profesionales suelen ser el primer gran paso para abrirse camino en el mercado laboral colombiano de muchos jóvenes. Si está en los últimos semestres de su carrera, esta puede ser su oportunidad para iniciar con pie derecho en el mundo laboral.
Le puede interesar: ¡Trabajo sí hay en Bogotá! Empresas están ofertando más de 84.000 vacantes y así puede aplicar