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Academia de Ciencias de EE. UU. retiró histórico estudio sobre cáncer de páncreas del investigador Mariano Barbacid

La investigación, que fue presentada el pasado enero, eliminó tumores en ratones utilizando una triple terapia.

  • El español Mariano Barbacid presentó hace un par de meses los prometedores resultados de una investigación contra el cáncer de páncreas. FOTO Europa Press
    El español Mariano Barbacid presentó hace un par de meses los prometedores resultados de una investigación contra el cáncer de páncreas. FOTO Europa Press
  • Mariano Barbacid
    Mariano Barbacid
Europa Press
hace 1 hora
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La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos PNAS retiró el estudio liderado por el investigador Mariano Barbacid, que logró eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia, por “un conflicto de intereses relevante no revelado al momento de su envío”.

Según detalla la revista, Mariano Barbacid, miembro de la Academia, y dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, de los que no informaron en su artículo.

La política editorial de PNAS establece que “los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa”.

Mariano Barbacid
Mariano Barbacid

Lea también: El cáncer de páncreas empieza a ceder: avances científicos dan esperanza tras 40 años sin novedades

La investigación, presentada el pasado enero en rueda de prensa, revela la utilidad en modelos experimentales de una triple combinación terapéutica contra el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

Esta estrategia ataca tres puntos clave del tumor: KRAS, que es la mutación que inicia el cáncer de páncreas, EGFR y STAT3, proteínas implicadas en la señalización celular que promueven la proliferación, supervivencia y crecimiento del tumor.

Durante la investigación, el equipo logró una “regresión significativa y duradera” de los tumores y, además, no provocó “toxicidades significativas” en los animales.

Preguntas frecuentes

¿Por qué retiraron el estudio de Mariano Barbacid?
PNAS retiró el artículo porque detectó un conflicto de intereses financiero no declarado. Barbacid y dos coautoras tenían vínculos con Vega Oncotargets, empresa relacionada con terapias derivadas de esta línea de investigación.
¿El estudio sobre cáncer de páncreas era falso?
La retractación no afirma que los resultados sean falsos. El problema señalado fue editorial y ético: la falta de declaración de intereses financieros relevantes antes de la publicación.
¿La terapia contra el cáncer de páncreas ya sirve en humanos?
No. Los resultados mencionados corresponden a modelos experimentales en ratones. Para aplicarse en humanos se requieren estudios clínicos, evaluación de seguridad, eficacia y aprobación regulatoria.
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