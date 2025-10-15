x

Claro abrió convocatoria para formación técnica con prácticas y posibilidad de empleo en Bogotá

La compañía abre una oportunidad para bachilleres que deseen formarse en un programa técnico con prácticas en Claro Colombia, con apoyo económico y proyección laboral.

  • Los aprendices de Claro reciben apoyo del 75% al 100% del salario mínimo según la etapa de formación. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 14 minutos
bookmark

Comenzar una carrera profesional genera miedo, ansiedad y es todo un reto para quienes acaban de terminar el colegio y no cuentan con experiencia. Por eso, Claro Colombia abrió una convocatoria dirigida a bachilleres interesados en estudiar un Técnico en Operaciones Administrativas y Comerciales, con la posibilidad de realizar sus prácticas directamente en la empresa.

El programa se desarrolla en alianza con un centro de formación privado, y ofrece a los participantes la posibilidad de aprender en un entorno laboral real, al tiempo que reciben un apoyo económico mensual durante su etapa de formación.

Le puede interesar: ¡Aproveche! Distrihogar abrió más de 120 vacantes laborales en Medellín y La Estrella

Beneficios del programa de formación en Claro

Durante la etapa lectiva, los aprendices recibirán un apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del salario mínimo mensual legal vigente (SMLV).

En la etapa productiva, cuando comienzan sus prácticas en la compañía, el beneficio aumenta al 100% del SMLV, además de auxilio de transporte, afiliación a EPS, ARL y pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la posibilidad de continuar trabajando en Claro al finalizar los estudios, siempre que el desempeño del aprendiz sea destacado.

“El talento y la señal de Claro siempre llegan lejos”, destaca la compañía.

Lea más: Socoda busca nuevos talentos: hay 20 ofertas de empleo en producción, logística y ventas

Requisitos para aplicar

- Ser bachiller graduado.

- No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

- Tener disponibilidad para formarse y realizar prácticas en Bogotá, D.C.

- Contar con interés por el área administrativa y comercial.

La empresa resalta además su compromiso con la diversidad e inclusión: “No importa quién seas, ni de dónde vengas. En Claro estamos convencidos de que la diversidad y el desempeño trabajan juntos”.

Conozca también: Estudie y trabaje con Grupo Bios: oportunidad para ser técnico en asesoría comercial en Itagüí

¿Cómo postularte a la convocatoria?

Las personas interesadas pueden aplicar a través de Magneto Empleos, la plataforma de reclutamiento oficial de la compañía.

Para hacerlo, basta con crear un perfil, subir la hoja de vida actualizada y buscar la vacante con el nombre “Estudia un Técnico Comercial y haz tus prácticas en Claro”.

Cabe recordar que Magneto y sus empresas aliadas nunca solicitan dinero a cambio de participar en un proceso de selección. Si identificas alguna irregularidad, repórtala directamente en la página oficial.

