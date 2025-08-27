x

Estudio reveló el top 3 de habilidades que más resaltan los jóvenes colombianos en sus hojas de vida

La Universidad Javeriana de Bogotá reveló las competencias que los jóvenes colombianos priorizan en sus hojas de vida a la hora de buscar trabajo.

    Las habilidades más avanzadas en tecnología son cada vez más demandadas en el mercado laboral colombiano. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

Un informe de la Universidad Javeriana de Bogotá, basado en los registros del Servicio Público de Empleo (SPE), reveló cuáles son las competencias que los jóvenes en Colombia declaran con mayor frecuencia en sus hojas de vida.

De acuerdo con el estudio, las competencias técnicas y digitales ocupan el primer lugar en el perfil de los jóvenes de entre 18 y 28 años, seguidas de aquellas relacionadas con el pensamiento creativo y emprendedor; la gestión y la organización en el tercer lugar; y en cuarto lugar, el manejo de lenguajes de programación, con Python como el más mencionado.

Este último se trata principalmente de los expertos en códigos que permiten crear aplicaciones, sitios web, sistemas automatizados y analizar grandes volúmenes de datos.

El análisis, publicado este 27 de agosto de 2025, se apoya en la información autodeclarada por los buscadores de empleo inscritos en la plataforma hasta el 30 de abril de este año, e incluye series históricas entre 2021 y 2024 que permiten identificar tendencias en el desarrollo de habilidades.

La base de datos también permitió observar otras competencias reportadas como “resolución de problemas, comunicación, liderazgo, proactividad, conocimiento digital básico, manejo de lenguajes de programación y dominio de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y big data”.

El informe subraya la importancia que los jóvenes le atribuyen a las competencias cognitivas y de gestión, entre ellas la capacidad de análisis, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la autonomía y el manejo del tiempo.

Puede leer: ¡Ojo! ChatGPT y otras inteligencias artificiales no siempre dan buenas respuestas ante crisis de salud mental

Otra dimensión analizada corresponde a las habilidades interpersonales y comunicativas. Los registros evidencian que los jóvenes reconocen la necesidad de fortalecer aspectos como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la empatía y la ética profesional.

El estudio también identificó la autodeclaración de competencias asociadas al liderazgo y la creatividad. Las habilidades ofimáticas también mostraron un crecimiento del 60 % entre 2021 y 2024. Por su parte, las habilidades de conocimiento digital básico tuvieron un aumento de un 20%.

Las habilidades más avanzadas en tecnología como el desarrollo de software, la gestión de bases de datos, el diseño asistido por computadora o la edición multimedia “son cada vez más demandadas en un mercado laboral altamente digitalizado”, señaló el documento. En este ámbito, Photoshop destacó como la herramienta más utilizada.

El estudio también propone un conjunto de acciones para mejorar el desarrollo integral de habilidades en los jóvenes colombianos.

Entre las recomendaciones, la Universidad Javeriana sugiere a las instituciones educativas actualizar sus currículos para integrar las competencias digitales.

El informe también destaca la necesidad de capacitar a docentes en metodologías innovadoras y el fortalecimiento de la alfabetización tecnológica en zonas rurales y de alta informalidad por parte del Gobierno.

Finalmente, el estudio llama a los propios jóvenes a la autogestión del aprendizaje mediante el uso de plataformas gratuitas (Coursera, edX, Khan Academy, SENA Sofiaplus) y a potenciar el liderazgo, la comunicación y la resolución de problemas.

