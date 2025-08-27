Estudio reveló el top 3 de habilidades que más resaltan los jóvenes colombianos en sus hojas de vida

Un informe de la Universidad Javeriana de Bogotá, basado en los registros del Servicio Público de Empleo (SPE), reveló cuáles son las competencias que los jóvenes en Colombia declaran con mayor frecuencia en sus hojas de vida.

De acuerdo con el estudio, las competencias técnicas y digitales ocupan el primer lugar en el perfil de los jóvenes de entre 18 y 28 años, seguidas de aquellas relacionadas con el pensamiento creativo y emprendedor; la gestión y la organización en el tercer lugar; y en cuarto lugar, el manejo de lenguajes de programación, con Python como el más mencionado.

Este último se trata principalmente de los expertos en códigos que permiten crear aplicaciones, sitios web, sistemas automatizados y analizar grandes volúmenes de datos.

El análisis, publicado este 27 de agosto de 2025, se apoya en la información autodeclarada por los buscadores de empleo inscritos en la plataforma hasta el 30 de abril de este año, e incluye series históricas entre 2021 y 2024 que permiten identificar tendencias en el desarrollo de habilidades.

La base de datos también permitió observar otras competencias reportadas como “resolución de problemas, comunicación, liderazgo, proactividad, conocimiento digital básico, manejo de lenguajes de programación y dominio de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y big data”.

El informe subraya la importancia que los jóvenes le atribuyen a las competencias cognitivas y de gestión, entre ellas la capacidad de análisis, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la autonomía y el manejo del tiempo.

Otra dimensión analizada corresponde a las habilidades interpersonales y comunicativas. Los registros evidencian que los jóvenes reconocen la necesidad de fortalecer aspectos como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la empatía y la ética profesional.

El estudio también identificó la autodeclaración de competencias asociadas al liderazgo y la creatividad. Las habilidades ofimáticas también mostraron un crecimiento del 60 % entre 2021 y 2024. Por su parte, las habilidades de conocimiento digital básico tuvieron un aumento de un 20%.