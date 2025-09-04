Santiago Buitrago fue top-10 en la etapa 12 de la Vuelta que ganó Juan Ayuso

El ciclista colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) sigue dando muestras de su gran nivel y deseo triunfal en la Vuelta a España-2025.
Este jueves, en la etapa 12, de 144.9 kilómetros entre de Laredo y Los Corrales de Buelna, localidad de la comunidad autónoma de Cantabria, el bogotano fue el mejor representante nacional en la línea de meta, donde se impuso el local Juan Ayuso (UAE) y el danés Jonas Vingegaard (Visma) protegió el liderato.
En la fracción, que tuvo como mayor dificultad el ascenso a Collada de Brenes, puerto de primera categoría ubicado a 24 kilómetros de meta, Buitrago (Bahrain), como el día anterior, fue uno de los protagonistas al estar inmerso en el grupo de fugados.