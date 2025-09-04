Santiago Buitrago fue top-10 en la etapa 12 de la Vuelta que ganó Juan Ayuso

En la fracción, que tuvo como mayor dificultad el ascenso a Collada de Brenes, puerto de primera categoría ubicado a 24 kilómetros de meta, Buitrago (Bahrain), como el día anterior, fue uno de los protagonistas al estar inmerso en el grupo de fugados.

Este jueves, en la etapa 12, de 144.9 kilómetros entre de Laredo y Los Corrales de Buelna, localidad de la comunidad autónoma de Cantabria, el bogotano fue el mejor representante nacional en la línea de meta, donde se impuso el local Juan Ayuso (UAE) y el danés Jonas Vingegaard (Visma) protegió el liderato.

El ciclista colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) sigue dando muestras de su gran nivel y deseo triunfal en la Vuelta a España-2025.

A falta de unos 22 km, Ayuso aceleró y Buitrago no pudo seguir el ritmo. Por su parte, el español logró su segundo triunfo en lo que va de carrera, el quinto de su actual elenco en esta ronda ibérica, y el 78 en la presente campaña. Buitrago, entre tanto, arribó en la octava posición, a 17 segundos.

Cabe recordar que Ayuso saldrá al final de temporada del UAE Emirates, como lo confirmó este elenco el pasado lunes.

“Ayuso permanecerá ahora en el equipo hasta finales de 2025 después de que se tomara la decisión tras diferencias en la visión de los planes de desarrollo y la alineación con la filosofía deportiva del equipo”, señaló el equipo emiratí en un comunicado.

“Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos”, afirmó en la nota Mauro Gianetti, director de UAE Team Emirates–XRG.

“Nuestro proyecto deportivo”, añadió, “siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador”, prosiguió Giannetti, quien subrayó que “esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización”.

Ayuso, con un tiempo de 3:16.21 se impuso al sprint esta vez ante su compatriota Javier Romo (Movistar).

Guardé todo para el sprint, conocía bien esta llegada. Es bonito ganar en este pueblo, corrí acá dos años como juvenil, tengo muchos amigos aquí”, comentó Ayuso, quien según la prensa española, el ciclista se uniría al equipo Lidl-Trek en 2026.

La clasificación general sigue siendo liderada por Vingegaard, quien aventaja por 50 segundos al portugués Joao Almeida (UAE) y por 56 al británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

El mejor colombiano ubicado es Egan Bernal (Ineos), 12°, a 3.23. Harold Tejada (Astana), entre tanto, es 15°, a 6.11.