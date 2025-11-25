¿Qué pasó con el nuevo 4x1.000? A un año de aprobado, aún no tiene fecha de entrada en vigencia

Colombia completa un año esperando un nuevo sistema para el 4×1.000 que, en teoría, debía simplificarle la vida a millones de usuarios bancarios. La reforma al gravamen, que eliminó la obligación de “marcar” una única cuenta exenta y permitió que todas las cuentas de una misma persona quedaran cubiertas hasta un tope de movimientos, fue aprobada, anunciada y celebrada. Pero sigue sin operar. Y hoy, ni el Gobierno ni el sector financiero tienen una fecha clara para su entrada en vigencia.

La promesa era sencilla: si un usuario no supera los movimientos equivalentes a 350 UVT al mes (unos $17,4 millones para 2025) en todas sus cuentas, no pagaría el impuesto. Algo que moderniza un sistema creado hace más de dos décadas y que hoy, para muchos, resulta torpe y costoso. Sin embargo, en la práctica el país sigue funcionando bajo el modelo viejo porque el engranaje que debe conectar a todas las entidades recaudadoras aún no está listo.

Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, confirmó en diálogo con Valora Analitik que la banca ya cumplió su parte: los sistemas están listos para activar el nuevo modelo. Pero el freno está en otra parte: “Se sigue trabajando en la definición jurídica del sistema. La ley exige que haya un solo esquema y que todas las entidades que recaudan el gravamen estén conectadas. Los bancos ya están listos, pero otras entidades aún no. Están revisando cómo resolverlo para definir cuándo entra en funcionamiento”.

La gran novedad del nuevo sistema, y la razón por la que tantas personas esperan su entrada en vigencia, es que ya no será necesario ‘marcar’ una única cuenta exenta del impuesto. En su lugar, todas las cuentas de un mismo usuario podrán estar cubiertas, siempre y cuando el total de movimientos no supere las 350 UVT mensuales (equivalentes a $17,4 millones en 2025).

Le puede interesar: ¿Por qué el sistema financiero no está listo para la exención del 4x1000 para cuentas de ahorro?