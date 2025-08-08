Luto en el periodismo deportivo tras la muerte de Eugenio Baena, papá de la ‘Chechi’

El periodista deportivo Eugenio Baena Calvo, padre de la expatinadora Cecilia ‘Chechi’ Baena, falleció este viernes en la clínica Neurodinamia de Cartagena.

Eugenio, quien tenía 71 años de edad, murió luego de presentar problemas cardíacos. Hace dos días había sido internado en ese centro asistencial tras sufrir un infarto.

El padre de la ‘Chechi’, múltiple campeona mundial de patinaje y referente en el país de este deporte, integró el equipo de Caracol Radio y fue ampliamente reconocido por su versatilidad en diferentes disciplinas, entre ellas boxeo, béisbol, fútbol, atletismo y, por su puesto patinaje, en el que hizo cubrimiento en varios mundiales, entre ellos el de Rosario-2014, donde mostró su profesionalismo como comunicador narrando las gestas de los deportistas criollos que alcanzaron un nuevo título general, y también compartiendo sus saberes con experimentados y jóvenes periodistas del país que viajaron a suelo argentino a cubrir el certamen. Siempre, con su calidad humana, estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba.