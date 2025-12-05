Europa multó con 120 millones de euros a la red social X por irregularidades con la verificación azul, ¿de qué se trata?

La Unión Europea impuso una multa de 120 millones de euros (cerca de 531 mil millones de pesos) a la red social X, propiedad de Elon Musk, que podría provocar otra confrontación con el presidente estadounidense Donald Trump.
La sanción corresponde a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul -que supuestamente certifica las fuentes de información-, de no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reaccionó a la decisión y dijo que era un “ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.
“La era de la censura contra los estadounidenses en internet ha terminado”, añadió.