La telenovela de Verónica Alcocer y Eva Ferrer

¡Bienvenidos a Mesa Central, la mesa más apretada y picante de YouTube! Esta semana la política colombiana se convirtió en una auténtica telenovela de alto voltaje y nos sentamos a desmenuzar, los tres escándalos de la semana. Arrancamos con la bomba del momento: las explosivas declaraciones de la española Eva Ferrer contra Verónica Alcocer. Destapamos el detrás de cámaras de este agarrón de expilares del poder entre acusaciones de maletas con droga, chantajes, “bandolas” y gastos millonarios. ¿Qué pasaba realmente en el círculo más íntimo de la Casa de Nariño?. En el segundo bloque, nos metemos de lleno en las explosivas revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Analizamos sus señalamientos sobre las infiltraciones en el esquema de seguridad, el papel de las disidencias y la grave hipótesis de que las órdenes para ejecutar el magnicidio hayan salido desde los propios pasillos del Congreso. Para cerrar, le ponemos la lupa a la andanada de decretos del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre el regreso de la mano dura a las calles y las nuevas reglas para las marchas.

¡Ponete al día con nosotros, suscribite al canal, dejanos tu comentario y decinos qué opina tu tía de este episodio!