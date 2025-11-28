¿Sin planes para este fin de semana? Estos son seis eventos imperdibles en Medellín

Este fin de semana termina noviembre y el lunes comienza el mes de la Navidad –el más esperado del año– y el Museo de Arte de Medellín (MAMM) tiene como regalo para la ciudad una programación con más de 20 eventos gratuitos. “Navidad MAMM ofrecerá una programación especial para vivir el museo en clave festiva”, dice el museo.

Durante 15 días –entre el sábado 29 de noviembre y el sábado 13 de diciembre–, el MAMM ofrecerá talleres creativos para todas las edades, recorridos guiados por las exposiciones, sesiones de yoga y meditación, conversaciones que conectan con las tradiciones de fin de año y una charla sobre la obra de la maestra Débora Arango, pues el próximo 5 de diciembre se cumplen 20 años de su muerte. Recordemos además que este viernes será la noche extendida del MAMM con la proyección de El viaje del Chihiro a las 7:00 p. m.

El sábado 29 de noviembre de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. habrá Yoga al aire libre con Radhi Yoga y de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. Calentamiento decembrino con el Tibiri Bar.

La próxima semana, exactamente el martes 2 de diciembre a las 7:00 p.m. Concierto. Una mirada a la Navidad con 1 + 1 y el viernes 12 de diciembre de 6:00 p. m. a 9:00 p.m. habrá horario extendido. El sábado 13 de diciembre a las 5:00 p.m. Concierto Anémona: cantos de agua con el ensamble vocal femenino Oropéndola y la agrupación coral Voces Oscuras.

El jueves 4 y el viernes 5 de diciembre el Museo realizará actividades para celebrar la vida y obra de la maestra. La agenda incluye recorridos especiales por el taller de Curaduría y la charla Devenir artista, que estará a cargo de la artista, historiadora del arte, curadora y docente Sylvia Suárez.

De manera paralela, el mismo 4 de diciembre se inaugurará en el Museo Santa Clara (Bogotá) la exposición La huida del convento, una muestra realizada en alianza entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Museo Santa Clara y el Mamm.