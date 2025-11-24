“Encontré a la esposa de Petro de esa época con un arma dispuesta a matarlo”: Everth Bustamante sobre episodio con Petro en el 93; exesposa lo niega

Everth Bustamante, excongresista de la República, expuso en su libro sobre un episodio en el que, a principios de la década de los 90, cuando él estaba en la misma colectividad política con Gustavo Petro un día que llegó a su casa por advertencia de uno de sus escoltas, encontró al hoy Presidente “en una situación muy delicada”. Según relata, Petro estaba “en un estado deplorable” y que cuando llegó encontró a su esposa de ese momento, Mary Luz Herrán, “con un arma dispuesta a matarlo porque había llegado en unas condiciones totalmente deplorables frente a sus hijos”. Y es que justamente, en ese periodo, Gustavo Petro y Bustamante pertenecían a la misma colectividad política: la Alianza Democrática M-19. El hoy Presidente, ejercía como representante a la Cámara y Bustamante ocupaba una curul en el Senado.



Fue entonces cuando ocurrió el suceso que le "marcó profundamente" su percepción sobre el hoy mandatario de Colombia. En entrevista con la revista Semana afirmó que "ese fue uno de los episodios que más me llevó a distanciarme de Petro".

La versión de Bustamante

En dicha entrevista, narró cómo la mañana de un sábado, “uno de mis escoltas llegó a mi residencia visiblemente preocupada y me advirtió que enfrentaba una situación muy delicada. Me dijo: Un día llegó uno de los escoltas a mi casa un sábado y me dijo: “Senador, estoy en una situación muy delicada. El representante Petro está en una situación incontrolable en su apartamento”. En ese momento, el excongresista Petro vivía en un pequeño apartamento ubicado en la carrera octava, entre las calles 59 y 60 en Bogotá. Bustamante dijo que al llegar se encontró con una escena muy complicada: la esposa de ese momento (Mary Luz Herrán) de Gustavo Petro sostenía un arma y estaba dispuesta a utilizarla porque, el entonces Representante a la Cámara había llegado su vivienda en condiciones lamentables, frente a sus propios hijos. Además, asegura que estaba acompañado de compañías similares a las mencionadas por Álvaro Leyva sobre el caso de París (drogas).

Afirmó Bustamante que “desde el punto de vista personal, eso fue lo que más me decepcionó de Petro. Eso indica que no hay principios, no hay ética, no hay respeto por la familia”. Y que en retrospectiva, pensó que en declaraciones posteriores que Petro hizo sobre otro de sus hijos, cuando afirmó que no lo había criado, que aquello se conectaba con el mismo patrón de falta de responsabilidad en su familia.

Sin embargo, la entonces esposa de ese momento del hoy Presidente de la República, Mary Luz Herrán, días posteriores a la publicación de esta entrevista que realizó la Revista Semana, negó dichas declaraciones y el espisodio que narra Bustamante. Herrán desmintió con firmeza la versión de Bustamante. “No es cierto. Es falso lo que dice Bustamante”, precisó al ser consultada por el mismo medio luego de esa revelación del excongresista. Explicó que desde su salida de la guerrilla del M-19 “no volví a tener un arma de fuego”, por lo que considera imposible la escena que le atribuye. “Cuando yo salí de la cárcel distrital de Ibagué, Gustavo Petro fue quien me recogió y me fui a vivir con él”. Sobre ese periodo, añadió un detalle clave para contradecir la ubicación mencionada por Bustamante: “Vivimos en la Carrera 11 N.º 61-60; no es en la 58, como dice Bustamante. Era un apartamento dúplex, que contaba con tres habitaciones”.

Y remató: "Eso que cuenta Everth Bustamante nunca pasó. Eso es para denunciarlo. Es calumnia. No ocurrió. No tuve un arma y, si la hubiera tenido, no habría hecho eso. Él es el papá de mis hijos y siempre lo he defendido. Es totalmente falso". Sin embargo, es un suceso llamativo, ya que no es primera vez en la que se le atibuyen al hoy Presidente de la República sucesos relacionados con supuestos consumos de alcohol y drogas, como lo expresó el excanciller Álvaro Leyva en una carta dirigida al mandatario en el pasado mes de abril de este año, en dónde expresó que "fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción".



