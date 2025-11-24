“Encontré a la esposa de Petro de esa época con un arma dispuesta a matarlo”: Everth Bustamante sobre episodio con Petro en el 93; exesposa lo niega

Everth Bustamante, excongresista de la República, expuso en su libro sobre un episodio en el que, a principios de la década de los 90, cuando él estaba en la misma colectividad política con Gustavo Petro un día que llegó a su casa por advertencia de uno de sus escoltas, encontró al hoy Presidente “en una situación muy delicada”. Según relata, Petro estaba “en un estado deplorable” y que cuando llegó encontró a su esposa de ese momento, Mary Luz Herrán, “con un arma dispuesta a matarlo porque había llegado en unas condiciones totalmente deplorables frente a sus hijos”.
Y es que justamente, en ese periodo, Gustavo Petro y Bustamante pertenecían a la misma colectividad política: la Alianza Democrática M-19. El hoy Presidente, ejercía como representante a la Cámara y Bustamante ocupaba una curul en el Senado.
Le puede interesar: Los millonarios contratos militares del Gobierno Petro que están en la mira por sobrecostos y fallas
Fue entonces cuando ocurrió el suceso que le “marcó profundamente” su percepción sobre el hoy mandatario de Colombia. En entrevista con la revista Semana afirmó que “ese fue uno de los episodios que más me llevó a distanciarme de Petro”.