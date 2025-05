La patraseada del Presidente: las evidencias de que designó a Benedetti como ministro delegatario

No fue un error aislado o una confusión palaciega. El presidente Gustavo Petro sí designó –con su puño y letra–, a Armando Benedetti como ministro delegatario con funciones presidenciales ante su visita oficial a China. Así se desprende de documentos oficiales conocidos por EL COLOMBIANO que evidencian que, al menos en lo formal, todo parecía estar listo para que Benedetti asumiera ese rol, con todo y que finalmente el ungido fue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

No deja de ser llamativo que la certificación de militancia del ministro –firmada por Andrea Vargas De la Hoz, secretaria General de la Colombia Humana–, está fechada el martes 6 de mayo. “Este certificado se expide a solicitud del compañero exclusivamente para ratificar su militancia a los 6 días del mes de mayo de 2025”, reza el documento.

En otro de los documentos el movimiento Colombia Humana certificó la militancia de Benedetti a esa organización desde diciembre de 2021. No es un asunto menor. El artículo 196 de la Constitución establece que, además de la obligación legal de notificar al Congreso de un periplo al exterior, el jefe de Estado solo puede nombrar como ministro delegatario a alguien pertenezca “al mismo partido o movimiento del Presidente”.

Una de las misivas, fechada el miércoles 7 de mayo y firmada por Petro, está dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda. En ella no solo se da aviso del viaje del presidente a China entre el 10 y el 17 de mayo. Se precisa también que durante su ausencia “ejercerá las funciones legales y constitucionales que le sean delegadas al ministro del Interior, Armando Benedetti”. La carta tiene recibido de la Secretaría de la Corporación el jueves 8 de mayo.

Si bien el jefe de Estado quiso hacer ver la nominación de Benedetti como un desacierto de la prensa y ratificó que quien ocuparía ese rol sería Jaramillo, los documentos ponen al descubierto que el mandatario no solo alcanzó a notificarle al Senado que Benedetti sería el ministro delegatario, sino que incluso en la Colombia Humana se expidió un certificado para acreditar la militancia del funcionario a esa colectividad.

EL COLOMBIANO buscó a Ocampo en búsqueda de respuestas frente a lo ocurrido con la designación de Benedetti; sin embargo, al cierre de esta edición no contestó los mensajes.

El viernes 9 de mayo, previo a la partida de Petro, el presidente sorprendió con un trino en el que desmentía que fuera Benedetti quien asumiría ese rol. “Quien me reemplazará es la persona que lo ha hecho en la mayoría de las veces cuando salgo del país: Guillermo Alfonso Jaramillo”, dijo el mandatario. Ese mismo viernes, a través del Decreto 0506, se designó a Jaramillo como ministro delegatario.

No obstante, al consultar el Registro único de Partidos Políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde deben consignarse datos como la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados, no aparece Benedetti como integrante de la Colombia Humana.

“Me habían dicho el día anterior (el martes 6 de mayo), pero yo estaba en Barranquilla. Estaba atendiendo un tema personal. Me enteré que habían publicado el decreto el viernes”, dijo Benedetti, quien negó haber tenido algún tipo de injerencia dado su rol también como jefe de despacho.

“Los decretos los proyecta siempre Secretaría Jurídica, no depende del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) ni de la jefatura de despacho. Depende directamente del presidente de la República”, agregó, asegurando entre risas que “después de este problema no sé si me vayan a tener en cuenta (para ser ministro delegatario)”.

Frente a su militancia en Colombia Humana, Benedetti afirmó que cuando respaldó la candidatura del hoy presidente en 2020 “quedamos en que yo entraba a Colombia Humana”. Sin embargo, negó que fuera miembro formal. “Una cosa es que certifiquen y otra que esté el registro”.

Desde el Congreso arreciaron las dudas y cuestionamientos frente a la patraseada de Petro. “El decreto (de Benedetti como ministro delegatario) estuvo publicado y firmado”, insistió la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). “¿Firmó sin leer?”, dijo por su parte el representante de oposición Andrés Forero (Centro Democrático).