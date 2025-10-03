Exalcalde de Bucaramanga se pronunció tras la muerte de abogada que demandó su elección: “Ponen en riesgo mi vida”

Después de que se conociera la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, una de las juristas que demandó la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, el exmandatario local se pronunció pidiendo celeridad en las investigaciones sobre su fallecimiento.
“Quiero enviar palabras de solidaridad a la familia de ella, quien de acuerdo al informe preliminar, tomó la decisión de quitarse la vida. No tuve la oportunidad de conocerla. Pero es lamentable la manera en que medios de comunicación y personas han utilizado este hecho para querer relacionarse con el fallo del Consejo de Estado”, afirmó el exalcalde de Bucaramanga.