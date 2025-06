Álvaro Leyva buscó en secreto la complicidad de EE. UU. para sacar a Petro del poder y poner a Francia Márquez de presidenta

“Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones (las presidenciales que están por celebrarse en 2026) (...) es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, menciona uno de los audios.

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez [la vicepresidenta]. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, contó una de las personas que se reunió con Leyva en el mes de abril, según el medio anteriormente citado.

Días después de que Álvaro Leyva revelaba a través de sus redes sociales una segunda carta dirigida al presidente Petro, el jefe de Estado habló de un complot internacional en medio de un discurso en la Plaza de Armas en Bogotá frente a una multitud de estudiantes del Sena.

“La culpa no la tiene el viejo. Lo que salió hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional el complot, no es de colombianos, aunque haya colombianos, y, por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía de Colombia y a la libertad de los colombianos”, expresó Petro el pasado mes de mayo haciendo referencia al excanciller.

Esas palabras fueron acompañadas con una publicación en X junto a un video en donde el mandatario colombiano lanzó una polémica frase: “Díaz Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana”.